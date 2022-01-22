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美日領袖視訊會議　強調台海和平穩定重要性

▲▼日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行視訊會議。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行視訊會議。（圖／路透）

中央社

美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行視訊會議。兩人強調台海和平穩定與和平解決兩岸問題的重要性，反對中國改變東海與南海現狀的企圖，也對中國在新疆與香港作為感到擔憂。

拜登今天與岸田文雄召開視訊會議，強調美日關係，並推進對自由開放印太地區的共同願景。會談時間歷時約1個半小時。

拜登會後推文指出，這場會談目的在進一步強化美日同盟關係，這是印太地區和全球和平與安全的基石。

根據白宮釋出的會談紀要，美日兩國領袖認為，作為印太地區大國，美日在共同目標上團結一致，以維持和強化對區域的承諾。

拜登與岸田文雄堅定反對中國改變東海與南海現狀的企圖；強調台海和平穩定與和平解決兩岸議題的重要性；兩人也對中國在新疆與香港的作為表達擔憂。

拜登也申明美日安保條約第5條適用於釣魚台列嶼，與美國堅定不移地致力於利用全方位能力保衛日本。

美日安保條約第5條談共同防衛，條文指出，在日本施政領域下，若任何一方遭受武力攻擊，依據本國憲法規定與手續，採取行動對付共同危險。

兩人也譴責北韓近來試射彈道飛彈行為，承諾在北韓議題上保持密切聯繫，以促進北韓無核化；對於近來緊張局勢升高的烏克蘭議題，岸田文雄也承諾繼續與美國與其他盟友、夥伴及國際社會密切協作，採取強有力行動因應任何攻擊。

在經濟議題上，兩人同意設立經濟版2+2會談，討論新技術、供應鏈等議題。岸田文雄也表達對美國提出的印太經濟架構的強力支持。

此外，美國資深官員在會後的電話背景說明中透露，岸田文雄在會談中邀請拜登訪日，出席預計在春末舉行的美國、印度、日本與澳洲的四方安全對話（Quad）。拜登已經接受這項邀請。

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