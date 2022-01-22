4大超商「補班咖啡優惠」懶人包　爽喝美式買1送1、拿鐵第2杯11元

▲4大超商補班咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

因應今年春節假期，今（22）日雖是周六但全台需要補班，為撫慰上班族連上6天班的憂鬱心情，4大超商也祭出「補班限定咖啡」優惠，像是有美式買1送1、拿鐵第2杯11元等，還有買咖啡就送小蛋糕等活動，小確幸趕緊領起來。

▲全家咖啡推特濃美式、拿鐵第2杯11元優惠。

●7-11

7-11今（22）日於全門市祭出「2大指定咖啡買1送1」，優惠品項有「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」以及「CITY CAFE大杯熱濃萃美式咖啡」。

●全家

全家今（22）日於APP隨買跨店祭出「Let’s Café特濃美式、拿鐵第2杯11元」限定優惠。

●萊爾富

萊爾富今（22）日於Hi-Life VIP APP整買零取祭出「大杯美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠，醒須於購買日起59天內兌換完畢，2月8日前APP整買零取加碼推中杯單品耶加雪菲咖啡G1「5杯100元」優惠；另，2月8日前全台門市還有「買咖啡送小蛋糕」活動，凡購買1杯大杯美式就送哆拉A夢小蛋糕。

●OK mart

OK mart今（22）日推出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠，期間還有中杯歐維氏醇濃可可飲「第2杯半價喝」。

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