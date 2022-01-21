「明天補班日」到底補哪天？　網長知識：原來過年僅3天

▲過年連放9天，其中初四為調整休假。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年剩不到兩周，但上班族可要撐過明（22）日補班日！一名網友好奇拋問，印象以前年假都放到初四，為何明日的補班日，是要補初四的假呢？答案曝光後，一票網友崩潰了「原來年假只到初三！」

一名網友在PTT以「為何1月22日要補班」為標題發問，年假從除夕2月1日（一）開始放，放到初四2月4日（五），前後都是周休二日，「那為何1月22日要補班？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不禁皺眉質疑，「往年不都是從除夕放到初四？前後有周休二日，不能算進年假裡吧？」

另一篇也有網友百思不得其解直呼，「我記得應該是過年都是除夕放到初四，總共放5天...那為什麼1月22日周六要補班？」

▲儘管疫情緊張，許多民眾早已規畫好春節出遊。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

底下網友解惑，「2/4彈性放假，補這天的」、「從來都是除夕到初三，遇週末補假」、「過年是除夕、初一、初二、初三」，還有上班族早已打好如意算盤，22日要拿用特休請假「沒差吧，請特休不就好了」、「遇到補班，就算扣全勤，扣薪水都要請」。

查閱《紀念日及節日實施辦法》，其中第4條規定「國定假日除『春節放假3日』外，其餘均放假1日」，也就是說除夕原本就放一天之外，一直以來春節都是放假3天（初一至初三），至於初四、初五都是利用「擇日補班或補假」來彈性調整假期。

▲除夕原本就放假，原來春節只有三天。（圖／翻攝紀念日及節日實施辦法）



簡單來說，2022年春節初四（2月4日）剛好是禮拜五，而初五（2月5日）是周六，就怕上班族得在2月4日開工，不如提前在1月22日補班，如此以來，大家就能開心爽放9天連假。

《ETtoday新聞雲》也整理2022放假終極懶人包，上班族特休假夠多的話，可以按照以下請假攻略，其中清明連假請3天就可休9天，快來筆記：

農曆春節｜休9天：1/29～2/6

228紀念日｜請4天休9天：2/26～3/6（請3/1～3/4）

清明節｜請3天休9天：4/2～4/10（請4/6～4/8）

勞動節｜請4天休9天：4/30～5/8（請5/3～5/6）

端午節｜請4天休9天：5/28～6/5（請5/30～6/2）

中秋節｜請4天休9天：9/3～9/11（請9/5～9/8）

國慶日｜請4天休9天：10/8～10/16（請10/11～10/14）

▼連假攻略曝光。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

▼2022政府行政機關辦公日曆表。（圖／翻攝自「行政院人事行政總處」官網）

