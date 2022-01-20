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超商咖啡大評比！他揭「拿鐵選小7」　網曝關鍵：唯一支持

▲▼7-11咖啡,超商咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲網友評比認為，7-11的拿鐵較佳。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳怡靜／綜合報導

上班族每天少不了來杯咖啡提神，咖啡成為連鎖超商的熱銷商品，各家都有不同的擁護者。不過究竟哪間的咖啡最得消費者喜愛呢？就有網友評比分析3大超商咖啡的口味，指出喝拿鐵一定要選7-11，若想喝美式則是要選全家。貼文一出，網友們一致認為，唯一支持「這一派」。

一名網友在PTT上以「超商咖啡你是全家派還是7-11派？」為題問卦，他解釋正值忙碌的年末，加班加得多、咖啡也喝得兇，好奇詢問大家「哪間超商的咖啡最好喝？」原PO表示，「個人排名：拿鐵：7-11>萊爾富>全家；美式：全家>萊爾富>7-11。」他認為7-11最喜歡拿鐵，因為7-11豆子偏淡，拿鐵幾乎都是奶味很順口，相較之下美式咖啡就顯得叫較無味。

▲▼全家咖啡。（圖／全家提供）

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▲原PO認為，全家的美式咖啡勝出。（圖／全家提供）

原PO接著說，全家豆子偏中深焙，因此較偏好美式，「比較濃，但不會太苦，本身不喜歡咖啡酸氣留在嘴巴裡的味道，但全家這杯留在口中的餘韻滿香」。至於萊爾富的咖啡，他認為口味和全家相近，也是偏深焙，「拿鐵我自己覺得是三間裡面最香的，美式就跟全家不相上下」，但是因為店面較少，比較不方便購買。

貼文一出，網友們紛紛發表看法，「只喝7-11的拿鐵，最合我胃口」、「我倒覺得全家比較奶，711咖啡味比較重」、「我相反欸！反而是711拿鐵才覺得有味道，而全家拿鐵超級奶的！美式也是711贏」、「不喝美式，覺得7-11拿鐵跟水一樣QQ全家的咖啡比較濃奶」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們紛紛發表對超商咖啡的看法。（圖／翻攝自PTT）

不過有更多網友直呼，「便宜派！哪家折扣便宜就買」、「買一送一派」、「買一送一派，兩家都會買」、「711燕麥奶買一送一屌打了吧」、「誰比較優惠就買誰」。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

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超商咖啡美式拿鐵

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