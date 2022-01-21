買1送1、第2杯只要11元！4大超商「補班咖啡優惠」一次看

▲4大超商推出補班咖啡優惠，趕快幫荷包省一波。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

補班別憂鬱了！為了讓大家補班也能擁有好心情，4大超商祭出「補班咖啡優惠」，除了有美式買1送1之外，還有第2杯11元爽爽喝；如果你想來點下午茶，那就絕對不能錯過「買大杯美式送小蛋糕」的組合，只要花45元就能享受。

●7-11

7-11門市即日起至1/22推出「2大指定咖啡」買1送1優惠，品項為「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」以及「CITY CAFE大杯熱濃萃美式咖啡」。

▲全家特濃美式、拿鐵第2杯11元開喝。（圖／全家提供）



●全家

全家於補班當日（1/22）推出APP隨買跨店Let’s Café特濃美式、拿鐵「第2杯11元」優惠；另外，為慶祝「重乳草莓霜淇淋」甜蜜回歸，即日起至1/22，全家會員APP推出霜淇淋快閃優惠2支59元，活動期間會員每日限購2組。

●萊爾富

萊爾富即日起至2/8於全台門市祭出「買咖啡送小蛋糕」活動，只要買1杯大杯美式就送哆拉A夢小蛋糕，補班當日（1/22）則是加碼於Hi-Life VIP APP整買零取推出咖啡優惠，大杯美式咖啡或大杯拿鐵可享「同品項買2送2」（提醒須於購買日起59天內兌換），2/8前Hi-Life VIP APP整買零取還有中杯單品耶加雪菲咖啡G1「5杯100元」優惠。

▲即日起至萊爾富買大杯美式就送哆拉A夢小蛋糕。（圖／萊爾富提供）

●OKmart

OKmart即日起至1/22推出大杯莊園級美式及拿鐵「同品項買2送2」優惠，期間還有中杯歐維氏醇濃可可飲「第2杯半價」優惠。

▲OKmart大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2。（圖／OKmart提供）