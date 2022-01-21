▲春節9天連假恐湧現車潮，新北各階段交通疏導重點總整理。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／新北報導

今年農曆春節連續假期自2022年1月29日起至2月6日止，為期9天，新北警交通大隊為維持春節連續假期交通順暢，參照往年交通狀況並依據民眾連續假期「返鄉、採買年貨、出遊 及收假返回工作崗位」等活動階段，妥適規劃交通疏導勤務。

交通大隊指出，假期前1日（1月28日）至除夕當日（1月31日）及初二（2月2日）為返鄉車流尖峰時段，新北警將針對國道高速公路、快速道路及重要 聯外道路周邊加強疏導。連假期間高速公路0至5時暫停收費，新北交通大隊提醒用路人養足精神後多加利用。其他管制措施請參考交通部高速公路局「春節連續假期國道交通疏導措施」。

春節前1至2週至1月29日（除夕）當天，將陸續出現年貨採買車潮。新北警呼籲民眾於賣場停車場滿場無法進入時，勿占據道路等候。新北警已與各大型賣場業者協調實施停車場滿場機制、加強管制，並將針對妨害通行或違規停放之車輛加強驅離及取締。

交通大隊表示，2月1日（大年初一）至2月6日（初六）通往本市知名觀光地區、宗 教廟宇、休閒遊憩據點等主要道路將出現大量車人潮，預估交通車 流量相當大，因受限於地形及聯外道路狹窄，極易造成行車速率減緩或交通壅塞。另國道5號石碇及坪林交流道將於2月1日（初一）至2月3日（初三）封閉南向路口，欲前往宜花東地區旅客，建議行駛台9線、 台2線或106乙線做為替代道路。

2月3日（初三）至2月6日（初六）將陸續有收假車潮，新北警呼籲用路人善加利用高速公路1968 App查詢路況，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，以行駛替代道路避開壅塞路段及時段。因近期新冠疫情較不穩定，新北警亦提醒民眾出遊應做好防疫措 施，全程配戴口罩及落實社交安全距離，以維護自身及家人健康。

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