蔡英文罕見臉書自PO「裙裝照」　回憶在公平會出席APEC會議

▲總統蔡英文罕見在臉書PO出「裙裝照」。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

公平交易委員會今年成立30年，總統蔡英文過去曾擔任公平會「國際事務小組」第一屆召集人；她21日罕見在臉書分享一張昔日的「裙裝照」表示，她今天遇見許多熟悉的老同事，除了感謝他們，也期許所有同仁，持續落實競爭法規，成為市場公平、有效率的運作，最堅實的守護者。

總是以「褲裝」造型亮相的蔡英文，21日晚間罕見在臉書分享一張昔日擔任公平會「國際事務小組」第一屆召集人時的「裙裝照」。她在臉書表示，她曾擔任公平會「國際事務小組」的第一屆召集人，和同仁們出席APEC等各項國際會議，也和美國、紐西蘭等國的競爭法主管機關，進行雙邊諮商合作。

蔡英文表示，在公平會多年的努力下，台灣現在已經跟日本、韓國公平會，並列東亞競爭法執法技術輸出國，協助其他國家落實相關法規，「曾經身為公平會的一員，我感到與有榮焉」。

蔡英文說，近年來公平會也開始更主動跟產業界溝通對話，了解產業的問題和需求，也讓疫情期間的紓困政策，更能發揮功效。她說，現在經濟和產業日新月異，期許競爭法規必須要與時俱進，才能繼續成為產業穩健發展的有效指引。

蔡英文說，今天她在公平會30年的紀念活動，遇見許多熟悉的老同事，除了感謝他們，她也期許所有公平會的同仁，持續落實競爭法規，並且成為市場公平、有效率的運作，最堅實的守護者。