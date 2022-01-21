美外交官連爆「哈瓦那症候群」　CIA：應非外敵攻擊所致

▲ CIA針對外交及情報人員罹患哈瓦那症候群狀況進行評估。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國中央情報局（CIA）一份報告指稱，美國在世界各地數百名外交與情報人員先前罹患所謂「哈瓦那症候群」的神祕疾病，不大可能是俄羅斯或其他外國對手攻擊所致。

「華爾街日報」報導，CIA一名高層官員說：「我們評估後認為，這不大可能是俄羅斯等外國方面在全球持續以武器或相關機制傷害美國人員的行徑。」

反之，CIA將哈瓦那症候群歸因於醫學上的問題、壓力或一些暫時還無法解釋的因素。據報美國有大約1000多人罹患這種怪病。

CIA官員表示，儘管沒發現精心策劃的全球性攻擊，但仍在進行個案調查，以確定背後有無外國因素。

CIA局長勃恩斯（William Burns）說：「我們透過嚴謹分析、聲波諜報技術等追查這個複雜問題，為此投入大量資源。雖然已取得一些重要的期中調查結果，但調查還沒結束。我們將繼續追查，並為有需要者提供一流的醫療服務。」

「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）是一連串原因不明的症狀，包括頭痛、暈眩、疲倦、噁心、焦慮和認知困難等。美國國務院駐古巴人員2016年首次通報這種神秘症狀。

其後，美國在中國、台灣、奧地利、波蘭、喬治亞和俄羅斯的一些駐外人員也陸續通報以上症狀。去年秋天，CIA一名派駐塞爾維亞的情報人員還因症狀嚴重而撤離回國。

美國官員去年10月表示，至少有兩名美國公民在哥倫比亞首都波哥大出現類似症狀。本月稍早，日內瓦和巴黎的美國官員也通報出現「可能的異常健康事件」。後者是美國政府提到哈瓦那症候群時的正式用語。

美國總統拜登政府表示確定疾病來源是當務之急。去年10月，拜登簽署「協助遭神經攻擊美國受害者法案」（Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act），提供經濟援助與醫療保障給受害的政府人員。