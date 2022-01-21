電視台死亡直播！騎士「狂飆時速193km」逃警追捕　迎面撞車噴飛亡

記者吳美依／綜合外電報導

美國洛杉磯20日發生恐怖意外，一名嫌犯騎著摩托車，高速逃離警方追捕，他經過羅斯科大道（Roscoe Boulevard）與福布魯克大道（Fallbrook Avenue）十字路口，卻迎面撞上另一輛左轉轎車，當場噴飛慘死，預估時速超過120英里（約時速193公里），驚悚瞬間全被電視台鏡頭直播出去。

洛杉磯警局發言人博里漢（Sgt. Bruce Borihanh）表示，下午1時左右，員警在路邊發現可疑車輛，透過無線電通話確認車牌號碼，正是在聖費爾南多谷（San Fernando Valley）通報失竊的摩托車。由於嫌犯逃逸速度極快，因此他們沒有展開地面追捕，而是呼叫警用直升機支援。

▲美國一名騎士逃避警方追捕時撞車身亡。（圖／翻攝Twitter@streetpeopleLA）

《紐約郵報》等外媒報導，嫌犯發現自己被盯上後，急催油門加速逃逸，未料下午1時15分左右車禍身亡。CBS電視台主播目睹直播畫面，驚嚇地雙手摀臉大呼，「我的天啊！抱歉！我們剛剛看到，那台摩托車在十字路口撞上一輛汽車。」

根據現場空拍畫面，汽車及摩托車車頭都被撞爛，毀損程度相當嚴重，汽車上的2人受傷，不過其中一人意識清醒，被送上救護車時，還在與旁人說話。據悉，警方並未公布嫌犯身分。

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