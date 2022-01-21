禱告慘遭幫派持刀搶劫！賴比瑞亞民眾逃難釀踩踏意外　29人被踩死

▲賴比瑞亞首都蒙羅維亞發生踩踏事故，釀成29人死亡。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

西非國家賴比瑞亞日前爆發驚悚的踩踏事件，造成至少29人死亡！首都蒙羅維亞（Monrovia）郊區原本正在舉行基督教祝禱活動，卻突然慘遭武裝份子襲擊，民眾在逃離的過程中發生踩踏意外，成為該國最悲傷的一天。

根據《路透社》，當地時間20日，位於首都蒙羅維亞郊區的紐克魯鎮（New Kru Town）舉行徹夜通宵的「基督教禮拜聚會」，豈料一群持短刀的武裝份子突然闖進人群，試圖搶劫正在參與基督教禮拜活動的民眾，調查後證實該群武裝份子其實是名為「佐葛斯」（Zogos）的街頭幫派。

參與禮拜活動的當地信眾莫里亞斯（Exodus Morias）描述當時驚悚情況，「我們看到一群歹徒拿著彎刀、其他武器走進來，在跑步逃難時，有些人不慎摔跤、有些人甚至摔倒在地，慘遭其他驚慌逃難的人從身上踩過。」

報導指出，被稱作「佐葛斯」（Zogos）的街頭幫派來自賴比瑞亞，通常會使用砍刀等小型武器進行搶劫。該國警方發言人卡特（Moses Carter）婉拒對外說明發生踩踏意外的原因，表示目前正在著手進行調查。

▲賴比瑞亞首都蒙羅維亞全景。（圖／路透社）

賴比瑞亞總統辦公室表示，全國將哀悼3天賴比瑞亞紅十字會、災害管理局也接獲通知協助受害者，總統維阿（George Weah）預計當地時間20日下午前往現場視察。

賴比瑞亞新聞部副部長通波（Exodus Morias）向國營電視台證實，已有29人死於這場意外、同時還有部份民眾徘徊鬼門關，「今天是國家最悲傷的一天！」

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