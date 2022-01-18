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英媒賀新年「放這張照」反觸霉頭！年菜食譜秒變驚悚片　網全笑歪

▲▼全球華人歡慶農曆新年，圖為馬來西亞吉隆坡某座寺廟。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球華人歡慶農曆新年，圖為馬來西亞吉隆坡某座寺廟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

眼見即將於月底迎來農曆新年，為祈求來年風調雨順、豐收發大財，全球華人們無不動身準備圍爐桌上的各種佳餚，呼應團圓分為。隨著「過年」文化為世人所知，英媒《衛報》也向讀者介紹如何做台菜、川菜、粵菜，引用3位美食作家的食譜，可能是不清楚華人們的傳統信仰，配圖竟然驚見冥紙，被批是觸霉頭。

《衛報》在該篇文章中介紹過年圍爐的傳統年菜，分別是酸辣豬肉蟹肉餃、左宗棠金鱈魚、紫紅琵琶豆腐四川醬。報導指出，一般華人們的過年圍爐桌上一定會見到餃子，因為餃子的外型長得像是金元寶，吃元寶象徵一整年都可以財源滾滾、迎來好運。

不過可能是該報編輯並未熟稔華人傳統信仰與文化，從文中的配圖中可以看到，在酸辣豬肉蟹肉餃的擺盤旁，竟然墊著一張金黃色的冥紙，冥紙旁則放著3枚銅錢，通常辦喪事、或是中元普渡時才會燒冥紙。

▲▼眼尖的女記者揪出該報導使用錯誤的配圖。（圖／翻攝自Twitter@VivienneChow）

▲眼尖的女記者揪出該報導使用錯誤的配圖。（圖／翻攝自Twitter@VivienneChow）

曾在《南華早報》任職、現在倫敦從事記者的女網友Vivienne Chow在推特上傳2張圖片，分別是報導中引用錯誤的配圖、以及冥紙的相片。

她標註衛報表示，「關於農曆新年食譜報導裡出現的圖片實在太讓人感到驚訝！您絕不能將這道菜和金銀冥紙擺在一塊，因為這等於是您在為死者所燒的陰間錢。新的一年請切記，不要談論到有關死亡的話題，下次如果你不確定（照片用得）對不對，請記得私訊我。」

目前點擊該則報導後，可以發現《衛報》已經充滿爭議的配圖刪除，同時在文末補充說明，「2022年1月17日，針對酸辣豬肉蟹肉餃食譜的圖片進行修改，刪除原始圖片中擺盤旁所出現的金紙（冥紙），這種紙在中國和亞洲其他地區適用於在葬禮中為死者焚燒的，我方對於犯下這種文化錯誤表示歉意，同時澄清主廚並未捲入這個錯誤。」

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