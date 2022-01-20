狠母2度實施殺人計畫！灌兒子安眠藥　4個月後再從23樓推下當場慘死

▲警方調查後才發現，嫌犯早在數個月前就企圖想要殺害兒子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本東京都歌舞伎町2021年12月底發生一起媽媽親手將9歲兒子從飯店的23樓逃生梯推下的案件，男童當場墜樓而死。警方依殺人罪嫌將死者母親逮捕，並深入調查，沒想到竟然發現早在同年的8月，她就曾餵兒子吃安眠藥，並鎖在高溫曝曬的車上，企圖使其被熱死，不過男童後來自行脫逃，順利救回一命，誰知道數個月後依舊難逃一死。

根據《讀賣新聞》報導，現年47歲的嫌犯2021年12月28日深夜帶著9歲的兒子與7歲的女兒入住歌舞伎町的一間酒店，然而她在29日凌晨卻將兒女帶到室外的逃生梯，並從23樓親手將兒子推下，導致該名男童當場死亡。警方事後依殺人罪嫌將嫌犯逮捕，而她則聲稱，是想要帶著2個孩子一起跳樓，同歸於盡。

警方深入調查後發現，嫌犯早在8月5日就曾經帶著2個孩子想要同歸於盡。嫌犯當天先是強餵2個孩子吃下安眠藥，使其昏睡後，再將車子開到川崎市的一個停車場，企圖在大太陽下曝曬，以活活熱死自己和小孩，同歸於盡。據悉，當時氣溫高達33度，而車門全都被鎖起來。

男童不久後疑似被熱醒，因此自行逃脫，最後被停車場管理員發現坐在地上，而管理員則隨即通報消防人員與救護車。救護人員趕往現場後，發現男童的母親失去意識倒在駕駛座上。根據監視器畫面判斷，3人在高溫的車上至少待了2個小時。

救護人員隨後將母子3人送醫，雖然皆無生命危險，但院方卻在孩子尿液中驗出安眠藥成分，因此通報社福單位。當時社福單位一度暫時安置了2個孩子，不過不到1個月就認定可以讓嫌犯重新扶養孩子，因此讓孩子回家，怎知兩兄妹回到母親身邊後，卻再度遭遇毒手，甚至因此丟了性命。警方20日根據此案，依殺人未遂嫌疑再度逮捕了這名女子，不過據警方表示，嫌犯至今仍對案件保持沉默。

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