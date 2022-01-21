單身太久會傷身！　研究：男人長年獨居恐增「罹癌死亡」機率

▲研究指出，長期獨居的男性更容易罹癌、死亡。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張寧倢／編譯

近期一項發表在英國《流行病學與社區健康雜誌》（JECH）的研究，共訪問4853名年齡介於48到62歲調查對象，蒐集了關於長年獨居、接連和伴侶分手等個人經歷，發現在男性族群中，長年缺乏同居伴侶、屢次分手的人有更高的機率罹患癌症、心血管疾病，還可能增加「過早死亡」的風險。

根據《英國醫學期刊》（British Medical Journal）報導，研究人員發現，獨自生活數年或經歷連續感情破裂的男性受試者，血液中的「白血球介素-6」（IL-6）與「C反應蛋白」（CRP）等發炎指標物質都偏高，而女性受試者沒有這類情況。經歷最多次分手的受試者族群發炎指標水準最高，比對照組高出17％，而獨居最久（7年或更長時間）的受試者則高出12％。

▲研究人員認為，可能與男性分手後容易表現出酗酒、抽菸等行為有關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據報導，儘管這類發炎被歸類於低度症狀，但它是長期持續的，很可能導致疾病與死亡風險增加。研究人員解釋，由於免疫系統能力會隨著老化而減弱，導致系統性的低度發炎狀態，這種炎症與部分疾病密切，包括癌症、心血管硬化、中風與第2型糖尿病等。

研究人員稱，在伴侶關係破裂後，男性傾向於將感受「外化」在酗酒等外在行為上，而女性則傾向「內化」，例如憂鬱症狀，這可能導致了發炎程度不同。另外，與同齡女性相比，男性也會產生更強烈的發炎反應，不過由於參與研究的女性人數較少，可能也是出現差異的因素。

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