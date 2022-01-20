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狠男家暴孕妻「5秒連轟15拳」！她緊抱2歲女：寶寶別怕　恐怖影曝

▲家暴男狂毆妻子，完全不顧2歲女兒就在一旁。（圖／翻攝自微博）

▲家暴男狂毆妻子，完全不顧2歲女兒就在一旁。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

到底有什麼深仇大恨要這樣做？大陸陝西一名男子痛毆妻子的影片近日在網路瘋傳，只見這名男子完全不顧小孩在場，瘋狂毆打妻子數分鐘，短短5秒內就出手15記重拳，嚇得2歲女兒只能在一旁不斷哭喊「媽媽」。而男子的家暴行為，其實早在妻子懷有身孕時就已經發生。消息一曝光，馬上引爆網友怒火。

綜合陸媒報導，在當地貿易公司擔任副經理的王姓男子為了逼妻子離婚「淨身出戶」，長期向對方家暴。妻子忍無可忍，決定偷偷擺放錄影設備，拍下丈夫的殘忍暴行。只見在1分28秒的影片中，王男一開始就對著妻子的頭部連轟15拳，甚至還勾住妻子頸部將她大力摔向沙發，之後再全身壓制於對方身上，繼續出手毆打。

▲家暴男狂毆妻子，完全不顧2歲女兒就在一旁。（圖／翻攝自微博）

整個過程中，妻子幾乎完全沒有招架之力，只能用手盡量護著懷中的2歲女兒，之後被丈夫拉起時，還不斷對著女兒喊「寶寶不要怕」、「寶寶快跑」，而女兒在一旁完全不知所措，嚎啕大哭喊著「媽媽」，最後由一名疑似婆婆的紅衣婦人出面將孩子抱到一旁，但未阻止男子繼續毆打妻子，直到影片結束，妻子都仍未脫離險境。

影片一曝光，馬上讓不少網友氣瘋，紛紛怒批「別留著他過年！趕緊送他去吃牢飯」、「每一拳都打在頭上，這是故意殺人！婚姻關係不能成為暴力無罪的保護傘」、「家裡竟然還有老人都沒有阻止他施暴，這人該有多放肆」、「左右開弓，還專打腦袋，下手真狠啊」、「這個婆婆也是冷漠到可怕，家暴男必死」、「一點都沒留情，看這架勢和力道，是往死裡打啊」。

對此，王男任職的公司則發出聲明表示，對於王男的家暴行為表示強烈譴責，「經公司研究決定，對王男予以停職，並移交集團紀委進一步調查處理。公司已派負責人到家中看望慰問其妻子。據當地相關部門消息，已將掌握線索移交公安機關處理。」同時也希望相關部門能盡快調查清楚，讓家暴者得到應有懲罰。

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