吃麵喝一口可樂！老闆娘竟喝斥「父母沒在教」　她不吃結帳又被狠酸

▲原PO在小吃店吃個麵，竟遭老闆娘數落。（示意圖／資料照）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一名OL在下班回家的途中，到一家新開的麵店點了一碗麵及燙青菜解決晚餐，沒想到，只是從包包中拿衛生紙時，「順便喝了一口放在包包中的可樂」，竟被老闆娘喝斥「沒分寸，父母都沒在教」，即使道歉後急忙付錢離開，但因食物沒吃完又再被老闆娘狠酸「浪費食物」。

一名女網友在Dcard上以「喝自己的飲料錯了嗎？」為題發文，表示當天因為後輩感謝她的幫忙，買了一瓶寶特瓶裝的可樂給她，下班後放在包包裡，回家途中看到一家新開的小吃店，想說嚐鮮看看，於是走了進去，點了陽春乾麵和一盤燙青菜。因為在吃的過程，不小心將湯汁濺到衣服，便從包包要拿面紙，「看到可樂也拿出來喝了一口」，結果一旁正在包水餃的老闆娘大聲喊，「小姐，我們有賣飲料，妳不能喝自己的飲料。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO連忙道歉，但老闆娘並未就此罷休，「現在年輕人不懂的分寸，教育失敗，這就是父母老師沒在教」，令原PO當下無地自容，一旁的客人看不下去，「只是喝飲料又沒什麼大不了，有必要說這些數落的話嗎？妳店裡沒有張貼禁止攜帶飲料啊。」老闆娘又再嗆說，「我還沒貼而已，貼紙在做了！這是常識，看來這社會上的年輕人，連基本常識都沒有，可悲啦！」

當下原PO感到非常尷尬，食物還未吃完，就馬上付錢離開，卻又遭老闆娘狠酸，「常識沒有，還不懂得惜福，浪費食物」。原PO難過地表示，「這件事情，不知道為何，我有點難過，那口可樂，我錯了嗎？」，也讓她現在回家不敢再經過那家麵店。

▲原PO覺得非常難過。（圖／取自Dcard）

貼文一出許多網友紛紛為原PO打抱不平，「拍拍，你沒錯~有問題的是老闆娘」、「那家店可能飲料都滯銷，所以老闆娘才7pupu 」、「別難過啦，你什麼錯都沒有好嗎，以後別去那家店消費了」、「沒水準又倚老賣老的人真的很多」、「好傻眼 這種人很不會做生意欸... 」、「傻眼 提醒一句不就好了 有必要一直揪著客人不放嗎 ？」「那我就會壞人當到底^ ^錢直接丟在桌上叫他自己撿 畢竟我沒家教嗎」、「大家一起揪團去喝自己飲料」。