公司尾牙「8盤素菜」！他一看臉垮走人　網幫哭：比當兵伙食還差

▲原PO看完公司尾牙菜色直接走人。（圖／記者黃可昀攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

近期正逢尾牙潮，不少公司、企業都陸續舉辦尾牙犒賞員工。就有一名網友分享公司尾牙的菜色，直接8道菜一次上桌，而且每樣都是素食，讓他看了傻眼直呼，「不多說了，我要來去吃我日常的晚餐，看起來香多了」。

一名網在Dcard以「很值得分享的公司尾牙菜色」為題發文，表示自己在台中一間公司任職，內部有個宗教性質的協會，部分員工是裡面的成員，近期公司舉辦尾牙時，因為協會關係，整桌全都是素食。

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他貼出尾牙的菜色照，只見照片中有8道菜，包括炒高麗菜、花椰菜、炒米粉及素料等菜色。「樸素菜色」一擺上桌，讓他臉垮立馬起身走人，「不多說了，我要來去吃我日常的晚餐，看起來香多了」。

▲原PO一看菜色立馬走人。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友看傻紛紛留言，「這是尾牙的菜也太掉漆了吧」、「我阿嬤家過年吃素，怎麼吃都比這個好....這是份量加大的便當而已吧，可怕」、「這是老闆自己種自己炒的吧」、「這菜色比國小營養午餐、當兵伙食還差」、「我真的無法理解那種尾牙是在公司擺幾道菜打發，好像在拜拜一樣，就算吃素好歹去個果然匯之類的」。

也有網友認為，「這個已經和吃素的沒關係了，單純是吃的爛而已，一堆素食桌菜擺盤超漂亮華麗，口味也很棒，而且素桌菜比一般桌菜貴超多的」、「我應該拍拍之前公司吃素的尾牙照，擺盤無敵美，重點也不難吃，你這根本是一桌1000-3000的便菜吧」、「這跟是否吃素無關，台灣的素食高價位高品質的也很多，這個純粹菜色爛」。

還有網友貼最近去吃的素食尾牙菜色，表示「其實不難吃」。

▲照片中的生魚片其實是蒟蒻喔。（圖／翻攝自Dcard）