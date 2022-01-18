郭綜合關懷獨居長者 致贈紅包提前賀節

▲ 台南市郭綜合醫院院長鄭雅敏，率員到五條港里探視社區獨居長者，關心她們的生活，除噓寒問暖致贈春節慰問金及蛋捲等禮盒，並為長者做健康檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以深入社區醫療服務為目標的台南市郭綜合醫院，秉持「老吾老以及人之老」精神，在春節前特由院長鄭雅敏，率員到五條港里探視社區獨居長者，關心她們的生活，除噓寒問暖致贈春節慰問金及蛋捲等禮盒外，還為獨老打掃環境清潔，安排護理人員為獨老量血壓作身體健康檢查，讓獨長者備感溫暖。

在強烈寒流一波波來襲，郭綜合醫院非常關心獨居長者的安危，院長鄭雅敏、秘書黃庭恩與院內社工師馮柏凱、周家筠、企劃組長洪慧君及護理師何佩菁、志工彭富英，在里長沈廉哲陪同下，到國華三街探望80歲的蘇玉子及73歲的陳雪嬌，關心他們的居家環境及醫療照護，在春節來臨前，分別致贈紅包及春捲禮盒向長者賀年，還附上口罩一盒，提醒注意自己的健康，讓他們感受到社會的溫暖，內心充滿著感激。

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隨同的護理人員以血壓計，為她們作身體檢查，對行動不便的部分長者，以往都在成大醫院就醫，院方指示社工人員協助安排到郭綜合醫院就近治療，並關心爾後的安養，關心他們的鄰居指稱，曾有長者被送到養護機構，但不適應再回來。

鄭院長表示，今後每年她會前來探視五條港里獨居長者，對他們住家環境整修，需要院方協助的，她會派醫院工務組人員為長者服務，院方人員帶來春聯，幫忙打掃擦拭整潔後貼上，除舊佈新，而使得她們的居家喜氣洋洋，左右住戶也感謝院方的愛心。

五條港里民們長表示，里內這些獨居長者，遇有身體不適，他們第一時間就近送到郭綜合醫院就醫，有三高、心臟病裝有三支支架的陳雪嬌剛從郭綜合出院，住院期間受到院方細心的照料，醫護人員對社區民眾的用心及專業服務，讓她點滴在心頭，一直在里民心中享有良好口碑，咸認為社區民眾健康的守護神，在春節來臨前，郭綜合醫院長官親自探望、關懷獨居老人的健康，讓她們興奮不已。

有些長者平時每天出外活動筋骨，並隨興到處逛，遇有問題如申請戶口籐本等會到里辦公處請求協助，而里辦公室也為她們爭取每週二次送餐服務，然而平時自由自在慣了，真正要找她們時確實不易，但獲悉在醫療照顧用心的郭綜合醫院院長要來看她們時，一大早即梳妝整齊在家等候，認為是她們人生中一大事，深深感受到被關愛的欣喜。