接種就送彩券！奧地利推萬元抽獎催打氣　未來拒打疫苗最高罰11萬

▲奧地利總理內哈默宣布新的疫苗獎勵措施。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

奧地利20日宣布，為了鼓勵拒打疫苗人士接種新冠疫苗，政府將推出全國性抽獎活動，只要民眾參與接種，就能獲得彩券，並有機會贏得500歐元（約新台幣1.5萬元）的禮品券。奧地利也將通過新法，自2月1日起強制所有成年人接種疫苗，否則將面臨最高3600歐元（約新台幣11.3萬元）的罰款。

據路透社報導，奧地利目前只有約72%人口接種了新冠疫苗，是西歐疫苗覆蓋率最低的國家之一。隨著傳染性極強的Omicron持續肆虐，當地19日的新增病例數飆升至2.7萬人，創下新紀錄。然而上個月才剛宣布4度解封的奧地利政府，並不希望再次實施全國性封鎖，因此提高國內疫苗覆蓋率是他們唯一的辦法。

▲政府宣布，所有接種疫苗的奧地利民眾可獲得一張彩券。（圖／達志影像／美聯社）

為了推進疫苗接種速度，奧地利政府20日祭出新獎勵措施，宣布推出全國性抽獎活動，只要民眾參與接種，就能獲得彩券，並有機會贏得500歐元的禮品券。全國接種疫苗的人民無論打哪一劑，每打一針就能獲得一張彩券，而施打加強劑的民眾甚至還能拿到共3張的彩券，提高中獎率。

奧地利下議院也將在20日通過新法，強制所有成年人接種疫苗，否則將面臨600歐元（約新台幣1.8萬元）的罰款，若民眾被罰款後還不接種疫苗，那麼第二次的罰金將被提升至3600歐元。這項新法將於2月1日生效，讓奧地利成為首個強制成年人接種疫苗的歐盟國家。

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