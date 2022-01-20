屏縣長初選周春米第一？　莊瑞雄為鍾佳濱抱屈：企圖產生西瓜效應

▲莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期屆滿，民進黨內有意接班的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄近期言詞交鋒激烈，備受矚目。根據媒體報導，上月有份民調顯示，無論是對比式或互比式民調，周春米均領先2對手，不過，莊瑞雄今（20）日受訪說，他做的民調結果是3人呈現膠著狀態、互有領先，這份民調是為了壯膽、企圖產生西瓜效應，呼籲對手還是要光明正大來做競爭。

媒體報導，據12月底最新民調顯示，周春米以63.3%勝過國民黨潛在對手蘇清泉19.9%，領先第二名鍾佳濱4.6%、第三名莊瑞雄7.9%；若是黨內互比，周春米獲37%最高，領先莊瑞雄11%、鍾佳濱13.9%。

莊瑞雄今天受訪說，本來民調起起伏伏，3方各自有所領先，差不多1個禮拜前大家都還是膠著的，怎麼突然會蹦出誰是第一這個民調？誰是第一大家當然都會互相表達祝福，但是相信這整個初選最主要還是要開大門、走大路，大家還是要光明正大、公平來做競爭。

對於民調內容，莊瑞雄為對手抱屈說，「鍾佳濱沒有這麼低啦！」民調不是用來壯膽用，這個很明顯就是發完新聞以後，再到地方群組一直轉傳，企圖產生西瓜效應，「很明顯是政治操作的手法，不用那麼緊張啦，因為還有1個多月的時間」。他也鼓勵說，鍾佳濱加油，3個人都一起加油。

莊瑞雄表示，他自己也有做民調，大家都是保持膠著的一個狀態，怎麼會出現有某陣營候選人大幅領先，這很明顯是另外一個陣營刻意去放的民調，

此外，莊瑞雄指控說，周春米陣營對他和鍾佳濱團隊都有很多「花招」，例如把本屆立委提名由立委蘇震清選屏南、他轉戰不分區一事解讀為「政治撈仔、背棄選民」，但他被提名到不分區是總統、黨主席、黨內大老基於整體戰略考量才決定的，這樣的攻擊耳語很不好。

他意有所指地說，道不同不相為謀，還是不要去擁抱國民黨，因為畢竟這是民進黨的一個初選。