　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

▲▼王世堅2日受訪談高嘉瑜家暴案。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨，引發議論，而民進黨團總召柯建銘也坦言「留不住了！」對此，民進黨台北市議員王世堅也在政論節目痛罵，莊豐嘉私下情緒管理不佳，走人只是剛好而已。

王世堅19日於《新聞大白話》表示，以莊豐嘉面對國會的態度來看，走人是剛好而已，因為他領的是公帑，華視又是長期接受國家資助的電視台，預算本來就該受立院監督審查，不管合理不合理，「就是謙虛客氣的來回答，你就挨罵的份就對了，你經營那麼差，你這樣態度我覺得很惡劣。」

王世堅表示，自己跟莊豐嘉的政治理念相同，都是傾向本土化，但華視長期拿國家資源，很多節目跟畫面都不如人，還囂張傲慢面對國會，走人是應當的。

王世堅也向國民黨喊話，希望國民黨也要就事論事，不要覺得華視開節目就說政治化，只要新聞是公平專業的播報，評論節目可以有評論的方式。

至於莊豐嘉是否因為得罪柯建銘所以才不得不走人？王世堅說，「老柯沒那麼偉大啦！」但是老柯的處置是對的，因為莊豐嘉的個人情緒管理不好，用字遣詞也很糟，不管理念如何，沒有謙卑面對國會指責監督，這樣傲慢的跟國會對峙，就是不合理就該走人。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
吞藥可配茶？名醫揭三大禁忌　搭「1水果」一起吃恐致命
小商人PO「結婚證書」打臉！　青青回應了
鳳梨姊捲入KØ戰！曝「Keanna騙閨蜜寶寶作證」動怒了
酸塔綠班3度致歉　禾餘麥酒創辦人疑「再背後捅刀」被抓包
夜市吃牛排驚見「徒手撈麵」　他點完餐瞬間沒食慾
防疫計程車回「我不能載客」竟遭強上　4屁孩被阻止竟圍毆司機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡　北市證實：桃園確診者到過

酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

疫苗量能「佔全台五分之一」卻挨批　北市：不該用口水抹滅醫護付出

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

蔡英文執政「人均GDP」增1萬美元　王浩宇：國民黨比較會拚經濟？

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

3層別墅只賣1050萬沒人買　4年後飆1900萬高價她傻眼

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡　北市證實：桃園確診者到過

酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

疫苗量能「佔全台五分之一」卻挨批　北市：不該用口水抹滅醫護付出

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

蔡英文執政「人均GDP」增1萬美元　王浩宇：國民黨比較會拚經濟？

單場14投14中超神菜鳥　徐玉蓮飆30分讓國泰學姊全跪了

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚、強烈反對

台61線蛋車自撞2死！駕駛「被驗出吸毒」　2保險公司拒賠726萬

雷神索爾拿小斧砍柴「連劈6次失敗」　笑翻300萬網友：快叫美國隊長來

快訊／高雄鳳山「大貨車翻覆」！車輛側躺路中央　油漬滲滿地

雙北房價成強弩之末？　鄭欽天：蛋黃區、豪宅恐現修正

小商人挖鐵證PO「結婚證書」打臉！　青青不怕：明天就換新身分證

女駕駛壓壞4蘋果　水果攤逼「賠整箱」：其他蘋果心理有陰影賣不掉

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

驚艷！油菜田浮現「生命之花」　小農鋤地作畫有如神奇麥田圈

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

「看不懂公文」撂不倒她　單親媽媽稱霸宜蘭政壇原因曝光

快訊／亞東醫院Omicron感染源不明　侯友宜宣布：擴大篩檢

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

侯友宜「不禁餐廳內用」　原因曝光

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

10年來首家　NCC通過鏡電視新聞台　

社子島開發案通過環評　自救會抗議北市府「粗糙審議」將提訴願

快訊／亞東醫院護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒

更多熱門

相關新聞

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

立法院昨天協商總預算案，國民黨團立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉因不滿黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，竟稱若不撤案就要修理國民黨。對此，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團的立場很清楚、朝野也有共識，就是讓他求仁得仁，國會豈容恐嚇？」

華視總經理槓藍營立院黨團　趙少康：整個公廣集團跟NCC都該廢！

華視總經理槓藍營立院黨團　趙少康：整個公廣集團跟NCC都該廢！

年後布局2022　民進黨5月底完成初選

年後布局2022　民進黨5月底完成初選

綠營民調／57％民眾認為「可跟病毒共存」　56%警戒不需升三級

綠營民調／57％民眾認為「可跟病毒共存」　56%警戒不需升三級

不撤案就修理？　國民黨團：莊豐嘉應知所進退了

不撤案就修理？　國民黨團：莊豐嘉應知所進退了

關鍵字：

莊豐嘉王世堅華視民進黨

讀者迴響

熱門新聞

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面