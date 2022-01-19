莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

▲王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨，引發議論，而民進黨團總召柯建銘也坦言「留不住了！」對此，民進黨台北市議員王世堅也在政論節目痛罵，莊豐嘉私下情緒管理不佳，走人只是剛好而已。

王世堅19日於《新聞大白話》表示，以莊豐嘉面對國會的態度來看，走人是剛好而已，因為他領的是公帑，華視又是長期接受國家資助的電視台，預算本來就該受立院監督審查，不管合理不合理，「就是謙虛客氣的來回答，你就挨罵的份就對了，你經營那麼差，你這樣態度我覺得很惡劣。」

王世堅表示，自己跟莊豐嘉的政治理念相同，都是傾向本土化，但華視長期拿國家資源，很多節目跟畫面都不如人，還囂張傲慢面對國會，走人是應當的。

王世堅也向國民黨喊話，希望國民黨也要就事論事，不要覺得華視開節目就說政治化，只要新聞是公平專業的播報，評論節目可以有評論的方式。

至於莊豐嘉是否因為得罪柯建銘所以才不得不走人？王世堅說，「老柯沒那麼偉大啦！」但是老柯的處置是對的，因為莊豐嘉的個人情緒管理不好，用字遣詞也很糟，不管理念如何，沒有謙卑面對國會指責監督，這樣傲慢的跟國會對峙，就是不合理就該走人。