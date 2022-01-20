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10男發動監獄暴動「集體性侵」38女囚！16人懷孕慘染愛滋

▲▼非洲國家剛果民主共和國。（圖／達志影像／美聯社）

▲剛果民主共和國2020年發生一起大型監獄暴動事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國的卡薩帕中央監獄2020年曾發生暴動，然而卻有10名男性囚犯在短短3天的暴動內，趁亂性侵了至少38名女性囚犯，導致其中有多人感染愛滋，並有16人因此懷孕，其中甚至包含1名未成年的16歲少女。據悉，該場暴動還造成了20名囚犯與1名獄警喪生。

根據BBC報導，位於剛果盧卡巴希附近的卡薩帕中央監獄2020年9月發生暴動，直到3天後才成功被官方鎮壓。該監獄的容納人數上限原為800人，但是卻拘留了近2000人，且衛生條件與醫療環境都極為落後，引發囚犯不滿，數度向獄方反應，但卻遭到無視，疑似因此憤而發動暴動。

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲至少有38名女性在此次暴動中遭到性侵。（示意圖／達志影像／美聯社）

這群發動叛變的男性囚犯還放火燒了女囚區，導致多名女性囚犯必須睡在戶外的院子，但卻因此慘遭多名男囚犯性侵。在暴動的短短3天內，監獄發生了大規模的集體性侵事件，當時被關押的56名女性囚犯中，有38人遭到性侵，其中有1人甚至年僅16歲。

儘管當局3天後成功鎮壓了暴動的囚犯，但有20名囚犯與1名獄警因此喪命，而遭到性侵的38人中，有16人懷孕，包含未成年少女，同時也有多人因此感染愛滋病等性病。

涉案的男性囚犯們遭到控告，共有38人站出來指證遭到性侵，但人權律師相信，應該有更多的女子受害，只是因為太過害怕而不敢出來作證。經過長時間的鬥爭，共有10名涉案男囚因性侵罪被判15年監禁，還有罰金。不過人權組職也強調，剛果當局在此次事件中，未能替被害人提供「保護與安全」的責任。

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