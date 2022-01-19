變態歐巴性侵12歲女童！他「選妃」騙到旅館　逼錄音喊：同意愛愛

▲12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓又驚傳20多歲的變態歐巴性侵女童！一名在江原道滑雪場擔任教練的27歲男性，竟透過滑雪場內打工的男性國、高中生「物色選妃」，即便知道對方未成年，仍執意選擇誘拐年僅12歲的小學女童至汽車旅館，不僅性侵得逞，甚至還逼對方錄音，並要求到家中向自己傳簡訊，「同意性交」、「我很快樂」，聲稱是雙方同意下發生的性交易。

根據韓媒《MBC News》、《朝鮮日報》，27歲的男性滑雪教練在江原道一處滑雪場任職。2021年12月25日聖誕節，他要求在滑雪場內打工的男性國、高中生們「介紹女生」，在手機裡瀏覽幾張女性相片後，他選擇年僅12歲的小學6年級女童允智（윤지，化名）。儘管男學生表示女童才12歲，男子還是表現出「沒關係」的態度。

該名男子於是選擇將12歲的允智誘拐至一間「無人櫃檯型」智慧汽車旅館，因為即便帶著一臉稚氣的女童進入旅館，也不會遇到遭櫃檯職員懷疑的窘境，在性侵得逞後竟然要求女童用手機錄音，要求女童說出自己的姓名、出生年月日，並要求按照擬定好的文句逐字唸出，「我同意以30萬韓元的價格進行條件約會（조건만남，網路隱語，即性交易）。」

▲「無人櫃檯」型汽車旅館，因旅客在申辦入房手續時僅需透過機器，而無須經過櫃檯人員承辦，成為時下男女約會的首選勝地。（圖／翻攝自韓網，非事發場所）

結束後，男子叫了一台計程車送允智回家，並要求允智用手機傳送簡訊，「今天我也很快樂喔，下次再見」，要求到家後按下傳送鍵，試圖讓辦案人員認為雙方發生性行為，乃是雙方合意下的「性交易」，而非性侵犯罪。

允智的母親接受《MBC News》採訪時透露，允智事後曾經向自己問道，「什麼是『條件約會』？」，這讓她感到相當驚訝，「當時我還以為允智到汽車旅館時，是不是叫了什麼餐點外送服務之類的。」

因為事後，該名27歲的滑雪教練根本沒有拿出30萬韓元給允智，導致允智在聽完解釋後根本一頭霧水。允智到了向日葵中心（性暴力、家庭暴力諮商、心理治療等防治機構）後坦承，當時她根本不知道什麼是「櫃檯無人型」汽車旅館，只知道上樓後發現有很多個房間，且她根本沒有「條件約會」的概念。

允智的辯護律師金正桓（김정환）昨（18）日登上MBC電台廣播節目《表蒼園的新聞High Kick》後描述詳細案發經過，他表示其實男子在性侵過程中其實曾施以物理暴力、勒頸、威脅等，導致女童允智事後心理極度恐懼，根本不敢出門，最後定期往返住處所在的地區與首爾的醫院進行心理治療。

報導指出，其實就算女方同意發生性關係也還是算違法，因為依據南韓現行法規，女童允智根本未滿16歲，就算南方得以證實女方也有意願發生性關係，恐怕還是得被視為違反「未成年者擬制強姦」（法定性侵），判處3年以上有期徒刑。

律師金正桓還透露，男子在法庭上聲稱自己不知道被害女童的實際年齡，警方在傳喚男子到場說明後將之緊急逮捕，在逮捕12個小時以內需獲得檢方同意，同時傳喚目擊者、證人等各種關係人士，獲取和案情相關的供詞；然而警方卻未善盡調查責任，最後檢方要求警方釋放男子，導致男子向周邊有關證人施壓，要求向警方翻供。

允智母親表示，「當女兒一聽到犯人被放出來後，就感到相當驚恐不安，最後我們只好更改大門密碼，以免造成二次傷害。」

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