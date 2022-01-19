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社會 社會焦點 保障人權

「我是警察，是要來抓妳！」渣男假冒警性侵援交女

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲男子假冒警察，性侵得逞，判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

南投縣孫姓男子邀出女網友小盈（化名）援交，2人在房間中大戰時，孫男竟停下，對小盈說「我是警察，是要來抓妳！」，小盈嚇到，趕緊要穿上褲子，孫男又恐嚇「如果你再穿，就叫同仁來抓你！」性侵得逞。二審考量他19年前也曾假冒警察性侵，卻一犯再犯，因此判刑3年2月。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，孫男於2019年5月9日，透過交友軟體結識小盈，2人相約於同月11日見面。孫男開著車搭載小盈，前往南投縣的摩鐵性交易。2人在床上抽插時，孫男突然停下，對小盈恫稱：「我是警察，是要來抓妳！」小盈嚇了一跳，孫男繼續說：「因為我的對話紀錄在警局有備份，我也插入有做了，也會有事，能不能算便宜一點，我回去會把紀錄刪掉。」打算殺價。

小盈完全冷卻，穿上內褲並表明不願再做。但孫男又恫稱：「如果你再穿，就叫同仁來抓你！」小盈受驚，不敢反抗，被孫男脫下褲子，性侵得逞。小盈事後到警局報案，檢警逮捕孫男，並提起公訴。

法院審理時，孫男坦承不諱，一審法院將他判刑3年2月。不過檢方認為判決太輕，提出上訴，理由為孫男一開始否認犯案，又恫赫小盈「我太太要離婚要小孩一定會告通姦」、「傳票都會寄回戶籍地」、「這樣我們家人都肯定知道」，試圖施壓，逼迫小盈和解；此外，孫男19年前也假冒警察，在網咖中對少女恫嚇，若流連網咖就會提出舉發，迫使少女與他發生關係，最後獲判緩刑定讞。檢方認為孫男一犯再犯，惡性重大，建請二審台中高分院加重刑度。

孫男在二審審理時，也以自己必須扶養未滿三歲的幼兒，再加上賠償30萬元達成和解，建請法院減輕刑度。但二審法院最後仍維持原判。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

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