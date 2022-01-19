正妹喝醉遭惡男跟到家！兄劫財弟竟起淫念　軟趴趴也被重判　

▲有竊盜前科8年級生鄧姓兄弟檔，尾隨喝醉正妹進入家中，哥哥偷走現金等，弟弟則企圖性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

有竊盜前科8年級生鄧姓兄弟檔，偶然見正妹小如（化名）酒後單獨搭乘計程車，認有機可趁一路尾隨到她家。兄見小如醉到不省人事躺在床上，偷走信用卡3張、身分證、健保卡及現金隨後離去，其弟竟企圖性侵，因未能勃起便罷手，離去前更將小如手機拿走。士林地方法院審結，依侵入住宅強制性交未遂罪等罪判處弟5年4月、兄則依侵入住宅竊盜罪，有期徒刑8月。

從事粗工鄧姓兄弟在去年3月11日凌晨1時許，一路尾隨喝醉小如到她住處，惡劣的2人賊性不改，趁小如躺在床上休息未能警覺，鄧兄（26歲）竟偷走小如中國信託等信用卡3張、身分證、健保卡、鑰匙1副及現金1200元，得手後他轉身就離去。

覬覦小如美色的鄧弟（23歲）等待哥哥離去後，隨即到床上強壓在小如身上，不顧小如反抗，強行脫下她的內外褲，過程中小如為了保護自己大口咬了鄧弟手指，沒想到鄧弟竟出手毆打她臉部，導致小如上下嘴唇紅腫。此時，性慾瞬間遭澆熄的鄧弟，也因無法勃起罷手，離去前更將小如擺放床邊的手機拿走。

▲小如喝得醉醺醺遭尾隨返家，險失身。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小如鼓起勇氣出庭做證，表示「我發現被告起身作勢拿我身旁的手機，我有起身要拿回手機，被告就推我，我就倒回床上，他就拿著我的手機跑走，我只能追出去」。面對小如的指控，鄧弟均坦承。

去年8月31日，合議庭審酌鄧弟國中肄業、從事粗工日薪1200元，依侵入住宅罪處8月徒刑、侵入住宅強制性交未遂4年2月、侵入住宅搶奪罪，累犯，處有期徒刑1年2月，合併應執行刑5年4月。

今（19日）士林地院宣判，得手信用卡、身分證、健保卡等的鄧兄則被依共同犯侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑8月，不得易科罰金。