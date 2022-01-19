東加海嘯「增至3死」空拍對比圖曝！　火山灰覆蓋全島

▲東加受到火山灰和海嘯侵襲前後對比。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南太平洋島國東加鄰近海底火山14日、15日劇烈噴發，東加除被海嘯沖斷全島通訊外，大片火山灰也覆蓋島上，重創人口僅10.5萬多人的王國，最新消息指出死亡人數增至3人，火山爆發前後的衛星對比圖也被釋出。

最新的空拍照及衛星圖片顯示東加島嶼幾近全毀，這個被指為太平洋數十年來最嚴重的火山噴發事件帶來嚴重影響，東加政府更稱這是「前所未見的災難」。

照片顯示樹林、建築、綠地和道路全部都壟罩厚厚一層深灰色，火山灰與海嘯接連襲擊，島上環境難以想像。

▲▼鄰近的海底火山噴發，東加首當其衝。（圖／路透）

目前全島對外通訊以及網路中斷，實際上的破壞以及死亡人數都還難以確定，當地政府擔心死亡人數可能會隨時間增加，而且供水和國際援助行動也因為大量火山灰覆蓋受到重重阻礙。除此之外，還有COVID-19的威脅。

綜合外電報導，目前已知3人死亡，包括自2015年起便定居東加的50歲英籍女子格拉芙（Angela Glover），在東加經營流浪動物之家的她和丈夫為了拯救狗狗不幸被海嘯沖散，最終只有丈夫平安回來。另外2名罹難者分別為65歲和49歲的婦女。