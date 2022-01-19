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新春最強低碳旅行達人　歡迎來台東挑戰您的低碳選擇

▲台東縣環保局推廣低碳旅行，提供綠色旅店及餐飲業名單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局推廣低碳旅行，提供綠色旅店及餐飲業名單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節期間，預期台東將湧入大批旅客及遊子返鄉，為減緩觀光所造成的環境負荷，台東縣環保局除了推廣多年的自備環保餐具、水壺、盥洗用品，選擇續住不更換床單，更提供綠色旅店及餐飲業名單，讓旅客能夠更友善環境的選擇in台東，鼓勵遊客成為低碳消費達人。另外，環保局自即日起加碼臉書抽獎活動，只要按讚並分享，就可參加抽獎。

台東縣環保局建議，台東有多元的山海不同的景色，歡迎新春期間民眾在旅途中一起加入低碳旅客的行列，除了旅行期間優先搭乘大眾交通工具，台東目前已有133家環保旅店(https://reurl.cc/9OEkD8 )供旅客選擇，其中還包含8家旅館業獲得環保標章認證，以及在地10間綠色餐廳(https://reurl.cc/mGnOQl )及23家食材友善餐廳(https://is.gd/nCM0cm )，歡迎民眾新春期間來台東，食衣住行皆為您想要的環境未來投下您最佳的低碳選擇。

此外，今年農曆春節環保局特別加碼臉書抽獎活動，只要您在「台東縣環境保護局」粉絲團(https://www.facebook.com/ttepb089221999 )按讚，並分享該篇貼文，留言貼上春節期間入住環保旅店、或到綠色餐廳消費、或購買在地食材的照片，且tag一名好友，即可獲得抽獎資格，活動自即日起至2月18日(星期日)止。

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