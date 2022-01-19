南投家庭清潔月開跑　縣府籲注意清運時程、落實垃圾分類

▲「南投家庭清潔月」開跑，縣府提醒做好垃圾分類減量（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將屆，南投縣環保局日前宣布「南投家庭清潔月」開跑，提醒民眾大部份鄉鎮市公所清潔隊從初一到初四都停收垃圾4天，各公所清潔隊巨大垃圾清運時程也都有公告，可先電話預約，同時呼籲年終大掃除也要確實做好垃圾分類，才能有效減少縣內垃圾量。

南投縣政府於11日召開宣導活動記者會，除由環保局長李易書親自扮演清潔隊員，上場說明今年春節垃圾清運的原則，草屯平林社區發展協會成員們也以「精進生活減少廢棄物」為主題演出舞台劇，提醒廢棄物減量、垃圾分類、減少使用免洗餐具；現場也邀請13鄉鎮市公所代表與會，並手持各鄉鎮市巨大垃圾登記清運時間及聯絡電話之手拿板，依序宣導農曆春節期間的清運要點。

李易書表示，除了草屯鎮公所是初一到初五停收、中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收，其他11鄉鎮市公所清潔隊皆為大年初一到初四停收垃圾4天；民眾可配合各公所規劃、公告的大型傢俱清運及春節收運垃圾期程，以電話預約後，由清潔隊免費到府清運。

此外，因南投縣垃圾大量堆置問題仍然嚴重，李易書也提醒民眾在春節打掃除時，同樣要注意將垃圾分成一般垃圾、廚餘和資源回收物等3大類，才能有效減少南投的垃圾量。