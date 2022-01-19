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斗六燈會1／22起「Light One Douliu」連展38天　點亮城市新風貌

▲斗六市公所今日為2022斗六燈會「Light One Douliu」舉行記者會，斗六市長林聖爵裝扮老虎造型宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022斗六燈會「Light One Douliu」主燈「威樂虎」設置於斗六藝術水岸園區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所舉辦燈會一年比一年加精彩，2022斗六燈會「Light One Douliu」將於1月22日至2月28日，一連38天在「斗六藝術水岸園區」及「行啟記念館」閃亮登場，設置具有文化創意元素的藝術光環境，透過現代光影藝術展現城市新風貌，點亮燈會新篇章。

斗六市長林爵表示，主燈設置於斗六藝術水岸園區，主燈「威樂虎」領軍，以人生充電站為主軸，讓去年大家受到疫情影響而改變的生活，藉由此次燈會，替所有人充飽電，歡喜迎接新的一年及挑戰。

副燈區則坐落在文藝氣息濃厚的行啟記念館，打造斗六「任意門」，運用各種有趣角度、呈現視覺畫面美感，白天夜晚皆有不同風情，讓大家驚艷連連。除了燈區外，還有美食胖卡車及音樂饗宴活動。另外，於1月22日的點燈晚會，現場提供湯圓、薑母鴨，以及抽獎活動，讓大家提前圍爐試手氣。

▲斗六市公所今日為2022斗六燈會「Light One Douliu」舉行記者會，斗六市長林聖爵裝扮老虎造型宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今日為2022斗六燈會「Light One Douliu」舉行記者會，斗六市長林聖爵裝扮老虎造型宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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