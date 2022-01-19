春節國道匝道管制時段一次看　胎紋深度不足最重可罰6000元

▲農曆春節國道匝道將進行時段性封閉。示意圖。（圖／大園警分局提供）

記者許維寧／台北報導

農曆春節將至，交通部高速公路局提醒民眾，春節連假國道年初一至初五均實施匝道管制，另也提醒民眾，若車輛於高速公路上缺油、缺電等狀況依法最重可罰新台幣1200元，若為車胎問題最重可處新台幣6000元罰鍰。

交通部高公局今天（1/19）表示，本次春節連假匝道管制措包括初一至初三0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口匝道；初三至初五7至24時則封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、7-19時封閉國1虎尾及仁德北向、國1王田及國3名間雙向，請民眾多加留意封閉時段並配合。

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另外，連續假期期間國道車流量大，為了確保交通順暢與安全，高公局也提醒民眾上路前務必檢查車況，根據過去經驗，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法行駛等問題。

高公局指出，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥善檢查車輛，在行駛中不得有缺水、缺電、缺燃料、車輪、輪胎膠皮脫落或輪胎任一點胎紋深度不足。依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛若缺水、缺電、缺燃料，可處600至1200元罰鍰；若為車輪、輪胎膠皮脫落或輪胎任一點胎紋深度不足，則可處3000至6000元罰鍰。

高公局提醒，上路前務必檢查輪胎狀況，且確保五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）以免發生拋錨影響行程。

▲2022農曆春節匝道封閉時段。（圖／高公局提供）