環球幼保捐2.4萬助學金　雲林監獄送「富櫃」讓家扶家庭度好年

▲家扶的家庭收到櫃子超級開心，可以在新年換新家具，除舊佈新。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄在放寒假前夕運送52件置物櫃與桌邊櫃給雲林家扶中心，還有環球科技大學幼保系四甲同學畢業前在校內公演「金牙刷」，大眾樂捐與師長響應共2萬4400元全數捐助為雲林家扶的助學金。

雲林家扶中心督導林珊宇接獲法務部矯正署雲林監獄送來12件置物櫃，還有40件的桌邊櫃，轉述典獄長杞炎烈表達學員們心聲，希望家扶孩子有一個專屬的櫃子可放置心愛的寶貝玩具，還有將書本可以整齊排上，好好念書，讓雲林家扶學童在家有屬於自己的小天地。

典獄長杞炎烈表示，每逢佳節倍思親，何況是在雲林監獄的學員們，但在行銷及家具木工技能訓練班有學員透露出心聲，孩子曾經在寒假前夕表達渴望有一個櫃子，有一個可以收藏自己玩具，可以放上故事書讓爸爸每個夜晚說床邊故事，讓他睡著。

杞炎烈說，但是這位學員不只未能達成孩子願望，更因誤入歧途而入監服刑，但他始終記得孩子的願望，在木工技能班時始終是默默跟著老師學習，但他盡全力完成一個櫃子，盼望孩子知道，爸爸做到了。



環球科技大學幼保系四甲班導師柯婷文說，畢業前的公演「金牙刷」，教導小朋友述說口腔衛生的重要。總召集人胡湞筠同學說，這是難得經驗，也展現在環球近四年來所學，摸索與臨場應變都是一道道嚴厲的考驗，也告訴環球師長們，我們可以，我們長大了，我們已準備好投入職場。

班導師柯婷文與同學們胡湞筠、黃佳萱、倪昕雅、尤書沛等，帶著道具「金牙刷」與海報一起捐贈大眾響應2萬4400元支持雲林家扶學童的助學金。

▲雲林家扶廖志文主任感謝環球科大的師生，透過大眾與師長的愛心捐款，將作為獎助學金使用在雲林家扶學子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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