鐵窗內春風化雨！她視終身為志業　用愛伴收容人獲總統表揚

▲劉甯珠20年來風雨無阻默默付出，在監獄內擔任生命教育、戒毒班及技能訓練班講師，用心耕耘，榮獲法務部110年度參與監所教化及保護有功人士殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄教誨志工劉甯珠自九十年起，開始陸續在嘉義縣警察局、嘉義林管處、嘉義、雲林監獄、明德外役監獄、臺南監獄、第二監獄及臺南看守所等機構擔任志工，她將志工工作視為終身志業用心耕耘，榮獲法務部110年度參與監所教化及保護有功人士殊榮，於昨(23)日接受總統蔡英文表揚。

劉甯珠20年如一日，風雨無阻默默付出，她在監獄內擔任生命教育、戒毒班及技能訓練班講師，以愛心及耐心教導、分享自身所學，並協助輔導長刑期的收容人，陪伴他們走過最黑暗的時刻，為他們帶來溫暖與希望，幫助他們擺脫毒品的控制，輔導人數迄今達2萬人次以上。

家住台南的她，每周超過一半的時間，到台南、嘉義、雲林等地之監所擔任志工，並不以為苦。她微笑地說「當志工已是日常的一部分，沒有負擔與勉強，如果說話可以幫助到他人，何樂而不為呢?」，許多收容人經她的輔導，重拾信心並回歸正常的生活，更說「看見收容人有好的轉變，就是最大的成就與喜悅，這工作我會一直做下去沒期限」。

雲林監獄典獄長杞炎烈表示，感謝劉甯珠女士及其他志工長久以來的付出，公務資源有限，民間力量無窮，希望透過她的善行能夠吸引更多人入監擔任志工，幫助收容人改悔向善，進而順利復歸社會，共同營造一個安全而祥和的社會。

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