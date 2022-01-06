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環球科技大學幼保系「兒童戲劇」公演　寓教於樂超受歡迎

▲環球科技大學幼兒保育系為呈現專業所學並融合趣味性及教育意涵，於昨日舉辦「金牙刷兒童劇場」公演活動，邀請在地幼兒園與家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學幼兒保育系為呈現專業所學並融合趣味性及教育意涵，於昨日舉辦「金牙刷兒童劇場」公演活動，邀請在地幼兒園與家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學幼兒保育系為呈現專業所學並融合趣味性及教育意涵，於昨日舉辦「金牙刷兒童劇場」公演活動，由幼保系大四學生集體創作，以「牙齒保健」為主題，邀請在地幼兒園與家長帶著小朋友一同參與。這項寓教於樂的表演活動備受兒童歡迎，第二場公演將於1月8日在創意樓教學演講廳舉辦。

環球科大幼兒保育系在任彥懷主任帶領下，教師們積極投入培育幼兒產業人才，除了基礎課程的引導與專業能力之提升外，亦鼓勵學生參與各項活動及競賽，大二學生於上年度在孫沛婕助理教授指導下，於三月份獲得「2021第20屆馬來西亞MTE國際發明獎」金牌殊榮，專業學養受到各界肯定。

環球科大幼保系以「嬰幼兒照護與教育模組」及「兒童與家庭健康服務模組」貫穿人才培育之核心能力，強調學用合一，並與幼兒產業機構維持多元良好的互動關係，使學生能在求學階段就能掌握未來方向，達到畢業即就業之目標。
 
「兒童戲劇」為環球科大幼保系的大四課程，旨在培養學生對兒童戲劇的欣賞，並從「做中學、學中做」熟悉兒童戲劇的操作。這項課程今年在蘇倫慧助理教授引導下，學生除了自導自演之外，也精心製作服裝、道具及布景，並認真練習燈光音響等設備之操作，學習互助合作，達到自主學習之教育目標。

▲環球科技大學幼兒保育系為呈現專業所學並融合趣味性及教育意涵，於昨日舉辦「金牙刷兒童劇場」公演活動，邀請在地幼兒園與家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲這項寓教於樂的表演活動備受兒童歡迎，第二場公演將於1月8日在創意樓教學演講廳舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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