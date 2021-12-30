吹響青棒的號角　環球科大舉辦第二屆全國高中棒球邀請賽

▲環球科大持續第二年舉辦「環球盃全國高中棒球邀請賽」，戮力深耕及建置優質的棒球競技舞台，藉以燃起高中青年的棒球魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大棒球隊於今年四月取得公開甲一級資格，即在大專棒球聯賽，擊敗嘉南藥理大學、大同技術學院及高苑科技大學，位居全國13強，普受棒球界矚目。為體現大學的社會責任、強化棒球水平，持續第二年舉辦「環球盃全國高中棒球邀請賽」，戮力深耕及建置優質的棒球競技舞台，藉以燃起高中青年的棒球魂。

環球科技大學積極推展全國棒球運動，於12月25日至30日，在斗六國際棒球場舉辦第二屆「環球盃全國高中棒球邀請賽」，提供高中職學校選手切磋球技及提升技能的機會。這項賽事計有強恕中學、莊敬高職、壽山高中、興大附農、義峰高中、三民高中、陽明高中、秀峰高中、北科附工、仰德高中、麥寮高中及新光高中等12隊參賽，是雲林縣體育界的年度盛事，備受各項關注。

此項賽事分兩組進行預賽，各組採積分制，取前兩名進行四強決賽，同時於決賽當天，特別安排網路直播，讓全國對棒球運動有興趣之民眾，亦可同步線上觀賞精彩賽事。盛會更獲得盡心竭力推展棒球運動的志豪鍋爐公司、雲林縣棒球委員會、瑞春醬油、愛妮雅化妝品公司及斗六南聖宮的贊助與協助，共同為提升全國棒球運動努力。

環球科大校長沈健華表示，環球科大棒球隊為雲林縣唯一大專甲組球隊，多年來全力推廣在地棒球運動，在各界企業的大力支持下，期盼打造成為雲林縣的棒球推廣專業平台，同時成就這樁優質在地企業培育雲林在地子弟的典範。

▲強恕中學、莊敬高職、壽山高中、興大附農、義峰高中、三民高中、陽明高中、秀峰高中、北科附工、仰德高中、麥寮高中及新光高中等12隊參賽，是雲林縣體育界的年度盛事，備受各項關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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