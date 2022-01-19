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郝龍斌拋藍白合作！不希望黃珊珊選台北市長　否則兩敗俱傷

▲▼國民黨立委江啟臣舉辦「公投顧台灣 民主拚未來」記者會 趙少康 郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於2022台北市長選舉，前台北市長、國民黨前副主席郝龍斌19日表示，只要台北市副市長黃珊珊拿15%至18%，國民黨立委講萬安就非常危險，他呼籲藍白合作，否則兩敗俱傷。

對於國民黨今年是否能贏回台北市，郝龍斌表示，心中最強人選當然是蔣萬安，藍營民調最高應該也是蔣萬安，目前選情是「樂觀但是辛苦」，如果民眾黨推台北市副市長黃珊珊參選，只要黃珊珊拿15%至18%，蔣萬安就非常危險。

郝龍斌指出，不能賭黃珊珊拿不到這樣的票，不管怎樣黃珊珊當過台北市議員，現在是台北市副市長，還有柯文哲的行政資源支持，「如果這個下來，最後就是兩敗俱傷」。

郝龍斌提到，當然不希望黃珊珊選，以政黨角度來說，一個黨當然會需要母雞去帶動議員參選人，如果國民黨要在台北市穩穩的贏，跟民眾黨合作是最好的方式。

郝龍斌認為，要談兩個政黨的合作當然不容易，但不談就沒機會，怎麼解決民眾黨不推市長候選人的問題，讓民眾黨能解決，在野必須合作，國民黨跟民眾黨還是要合作。

對於郝龍斌拋出藍白合作，台北市長、民眾黨主席柯文哲19日回應，「你講藍白合，我是很誠懇的建議藍綠合」，因為國民黨與民進黨有實際合作經驗。對於「藍綠合」恐導致民眾黨被夾殺，柯文哲則強調，「我們會一個一個單獨打敗藍綠合」。

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