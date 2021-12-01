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雙城論壇11年簽36項備忘錄　市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲受疫情影響，台北上海雙城論壇採視訊方式進行。（圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／綜合報導

台北上海雙城論壇今（1）日透過視訊舉行，這也是在新冠肺炎疫情下連續第二年採用「雲交流」模式。雙城論壇做為兩岸最具代表性的城市及民間交流場合，自2010年起，至今已進入第12年，採取逐年輪流互訪的模式，期間共簽署36項合作備忘錄（MOU），從影視文化、體育、教育民生等領域推廣各層級交流互訪。

▲時任上海市長韓正於2010年赴台參加首屆滬台雙城論壇。（圖／翻攝中國政府網）

▲時任上海市長韓正於2010年赴台參加首屆滬台雙城論壇。（圖／翻攝中國政府網）

上海台北雙城論壇的前身為2000年5月舉行的城市論壇，當時由副市長互訪的模式，替現在的雙城論壇打下基礎。直至2008年6月，時任台北市長郝龍斌率團訪問上海，邀請時任上海市長韓正來台訪問，間接促成2010年舉辦的首屆雙城論壇，並由韓正親自率團抵台參加。

赴台參加雙城論壇的韓正是兩岸分治60年後，首個踏上台灣的大陸直轄市市長，象徵與實質意義重大。首屆雙城論壇於2010年4月在台北登場，當時，台北市正籌備11月舉行的國際花卉博覽會，上海市也進入5月舉辦的世博會倒數階段。

▲三好海峽杯籃球邀請賽，以交流及傳承為主軸。（圖／記者魏有德攝）

▲在上海舉行的兩岸學生籃球賽也是雙城論壇體育交流的項目之一。（圖／翻攝中國政府網）

雙方不僅互相替對方城市即將迎來的世界級活動做宣傳，台北市也在上海世博會上設立城市專館，以實際行動力挺。首屆雙城論壇也簽下文化交流、旅遊交流、環保交流及內湖科技園與張江高科技園區等4項交流合作備忘錄。此後，滬台兩市便開始輪流舉辦雙城論壇。

▲▼雙城論壇開幕式。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇與時任上海市長應勇合照。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲上任台北市長後，拋出「兩岸一家親」的概念，也使得雙城論壇延續城市、民間交流的主軸，淡化政治疑慮。直至2020年，11屆雙城論壇共簽署36項交流合作備忘錄，從市、區的大規模，乃至於鄰里間的深度交流全覆蓋。

同時，滬台雙城也在論壇的基礎下，不僅市長互訪，政策也有互仿之處。其中，上海市「12345」市民熱線及「垃圾分類」政策皆是借鏡台北市的經驗；台北市的「大數據中心」也從上海市浦東新區「大數據中心」獲得啟發。

本屆雙城論壇的主題為「新經濟‧新發展」，聚焦疫後城市經濟復甦及新科技，將重點探討兩市「可閱讀建築」和「疫情下的城市數位轉型」方面的經驗分享和交流互動。此外，兩市還將透過雲交流簽署三項交流合作備忘錄，為科技、文化等方面的進一步互動打基礎。

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