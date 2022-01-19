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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「擋不住也要擋」郝龍斌信779萬反核食民意仍在　爆綠議員幫連署

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,郝龍斌 。（圖／記者李毓康攝）

▲郝龍斌 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

日本311地震將滿10周年，福島5縣市食品解禁議題再浮檯面。對此，前國民黨副主席、反核食進口公投領銜人郝龍斌表示，相信779萬反對核食進口的民意還在，這是民生議題，連民進黨議員都幫忙連署，「即使擋不住也要擋，因為這是真正的民意」。

郝龍斌19日廣播節目《POP撞新聞》指出，連署過程接觸到非常多民進黨支持者，還有民進黨支持者幫忙連署，在2016、2017年的時候。被問到怎知道對方是民進黨支持者，郝龍斌說，他指的是民進黨議員，早期連署時有民進黨議員幫忙連署，不是台北市，是在全省連署有民進黨議員連署，原先不知道是民進黨，是地方議員講才得知。

針對反萊豬公投僅390萬人同意，郝龍斌說，這就是民進黨要把公投跟大選脫鉤，如果公投跟大選不脫勾，這次四大公投不會是這樣結果，因為投票率低，很多人沒出來投票，才造成這樣的結果，反對萊豬跟反對核食進口公投結果雖然不同，但民意沒有改變，相信民眾對萊豬還是心存畏懼，對核災食品還是反對。

郝龍斌強調，即使擋不住也要擋，因為這是真正的民意，而且一直在講要跟民意站在一起，民眾對於萊豬、核食等健康議題都是關心。

至於國民黨主席朱立倫是否會改變核食立場，郝龍斌表示，凝聚黨內共識是主席很重要的職責，相信當朱立倫凝聚黨內共識，就會知道黨內共識就是反對核食進口，在這前提，相信會在黨內同仁支持下會反對核災食品。

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