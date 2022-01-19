「改名不能改變民眾恐懼的事實」　郝龍斌：改輻食可以

▲前國民黨副主席郝龍斌。（圖／POP Radio提供）



記者黃巈禾／台北報導

日本311地震將滿10周年，福島5縣市食品解禁議題再浮檯面，部分民進黨立委提出將核食改名「福食」。對此，前國民黨副主席、反核食進口公投領銜人郝龍斌19日表示，如果改輻射食品，不要用福氣的福，輻射的輻，那可以啊！吃這種食物怎麼會有福氣呢？會幸福嗎？他強調改變名稱不能改變民眾恐懼的事實。

郝龍斌在廣播節目《POP撞新聞》表示，過去日本核災地區進口台灣多為蒟弱、水梨等食品，這些都是台灣本身就有生產的東西，基於對日本的友善，基於台灣人喜歡日本食品，他不反對進口日本食品，而是反對進口日本核災區食品，況且當年反核食進口公投有779萬的民意，壓倒性支持反對進口日本核食，這也是為什麼他發動反對核災食品進台灣的公投。

郝龍斌指出，連署是很辛苦的事，他們在一個月內達到50萬人連署，且在公投拿到779萬民意支持，讓核災食品2年內不能進口，相信至今反對核災食品的民意一定沒改變，就像反對萊豬進口的也沒改變，這次公投投票率低，且民進黨碾壓式大力宣傳，雖然萊豬公投未過，但這不是真正的民意。

郝龍斌提到，在網路上看到一句話覺得很諷刺，美國在日本廣島跟長崎投下的原子彈叫輻彈呢？改變名稱不能改變民眾恐懼的事實，也不能改變核食對民眾健康造成傷害的事實，改名是沒用的，這是掩耳盜鈴。

郝龍斌透露，推動反對核災食品最常碰到民進黨的朋友問他，民進黨不是主張非核家園嗎？反對核電、反對核四，最近反對重啟核四的公投也沒通過，當初擔心台灣被輻射污染，為何日本遭輻射污染的農產品為何要進口？這不是跟非核家園的理念不是衝突嗎？他覺得這些民進黨朋友說的話非常有道理。