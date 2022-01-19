特斯拉闖「待轉區」撞機車　女騎士雙腿慘被壓傷影片曝

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區新台五路一段、南興路口18日下午3時許發生一起車禍，蔡姓男子（40歲）駕駛特斯拉電動車沿新台五路往台北方向行駛，行經上述路口時擦撞路口待轉的機車駕駛吳女（62歲）致倒地受傷，所幸送醫後並無大礙。

▲汐止區大同路發生特斯拉轉彎撞傷女騎士的車禍意外，女騎士雙腳受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止分局表示，當時接獲民眾報案後，緊急派遣警員到場處理車禍事故，經查為蔡男駕駛特斯拉小客車沿新台五路一段往台北方向行駛，左轉南興路往大同路二段方向時，擦撞當時正在南興路機車待轉格停等紅燈的吳姓女騎士，造成吳女雙腳擦挫傷倒地不起。

警方緊急通知新北消防局救護車到場救援，經救護人員緊急將吳女送往汐止國泰醫院治療後傷勢無礙。警方對車禍雙方進行酒測，所測值皆為0，這起特斯拉擦撞機車案件，後續交由交通分隊依交通事故程序辦理。

▲汐止區大同路發生特斯拉轉彎撞傷女騎士的車禍意外，女騎士雙腳受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

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