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劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他發文檢討行人被轟到刪文

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女高中生日前在劍潭捷運站附近過馬路時，遭一輛汽車無煞車撞上。該行車記錄器畫面被一名網友分享，並檢討女高中生「穿越馬路時沒有持續確認是否有來車」等，被網友認為是檢討受害者砲轟，最後直接刪文。

▲▼劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他發文檢討行人遭網轟到刪文 。（圖／翻攝台北瞇眼YouTube）

▲女高中生走斑馬線被車撞飛，竟被網友發文檢討 。（圖／翻攝台北瞇眼YouTube）

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一名網友在臉書PO出車禍片段表示，女高中生17日上午6時56分上課時間，行經劍潭捷運站旁的斑馬線時發生車禍，「公車擋住了轎車的左轉視線，學生穿越馬路沒有持續確認是否有來車、也要儘速通過斑馬線，可能直覺『公車和其他車輛一定都會看到我、都會等我走過去』很不巧，就是在這一瞬間讓自己發生危險！」

▼原PO全文如下。（圖／翻攝PTT）

▲▼劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他發文檢討行人遭網轟到刪文。（圖／翻攝PTT）

網友看完紛紛留言，認為原PO不該檢討行人、受害者，而原PO也解釋，他分享影片不是為了比誰的筆戰兇狠，主要是給身邊每一個孩子機會教育，他也很心疼這名學生並譴責肇事駕駛，但最後仍承受不住網路輿論，將文章刪除。

有網友在PTT以「有沒有劍潭女高中生被撞飛的八卦」為題PO出備份截圖及影片，讓網友看完紛紛留言，「台灣日常，在台灣..路上只有沒車時能稍放心」、「她有發現啊，所以站定不動。以為對方會停或閃。沒想到，對方是直直撞了上來」、「人家好好過馬路也要被檢討，我看台灣交通沒救了」、「走在斑馬線還要被檢討」、「在斑馬線還會被撞，太扯了吧」。

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