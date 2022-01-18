賓士女「無煞車」撞飛騎士　下車先開「後車廂」網傻眼：打119啦

▲賓士沒有煞車，直接撞上正在等紅燈的騎士。（圖／翻攝爆料公社二社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

車禍第一時間要做什麼？近日一段車禍畫面在網路曝光，一名賓士女駕駛不明原因衝撞等待紅燈的機車騎士，下車後第一件事不是上前關心，反而是打開後車廂，讓不少網友看完傻眼。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出該段行車記錄器；影片顯示，該名騎士8日上午8時39分在路口等紅燈時，突然後方一輛白色賓士完全沒有煞車猛撞，讓騎士連人帶車噴飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

騎士被撞倒後試圖站起來，但疑似衝擊力道太大，讓他爬起後堅持不到幾秒又倒地，最後只能勉強爬到旁邊、靠牆休息。此時，女駕駛立刻下車，先到車後方打開後車廂，看到騎士的情況後上前關心並說「叫救護車」，騎士也傻眼地說「什麼情況啦」。

▲▼女駕駛下車後先開後車廂，網友認為她是要拿出三角反光板。（圖／翻攝爆料公社二社）



網友看完紛紛留言，「她可以不要再開車害人了嗎？」「被撞倒躺在地上還努力爬到旁邊，看了好疼」、「感覺就超痛的，騎士還努力爬到旁邊，車禍當下真的別移動了，免得造成二次傷害」、「跑去跟被撞的人說叫救護車？」「眼睛戴口罩是嗎？」「拜托，下次還是先躺下不要爬起來！爬動會擴大脊椎傷勢」。

也有人看到女駕駛的動作感到非常疑惑，「應該是太緊張要按警示燈，按到後車箱開關」、「她開後車廂是準備埋屍嗎？」、「看到女駕駛打開行李箱，以為是要拿球棒」。對此，有網友解答，「後車箱有警示牌，原來那麼多人不知道」、「買台賓士好嗎，行李廂蓋上有塊三角反光板」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘