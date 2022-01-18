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年節前防搶演練超逼真！行員被「持槍匪」威嚇　明知假的還嚇壞

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節即將到來，為在年節前確保新年假期治安平穩，桃園警分局18日下午舉辦防搶演練，2名持槍劫匪衝入板信銀行桃鶯分行高喊「搶劫」，喝令行員繳出現金否則開槍，儘管知道是演習，但仍讓行員嚇出一身冷汗，2名劫匪得手後才剛跨出銀行門口，隨即被大批員警團團圍住，到手現金當場被人贓俱獲。

▲農曆春節將屆，桃園警分局18日舉辦防搶演練，2名持槍劫匪衝入板信銀行桃鶯分行高喊「搶劫」，嚇壞行員。（圖／記者沈繼昌攝）

▲農曆春節將屆，桃園警分局18日舉辦防搶演練，2名持槍劫匪衝入板信銀行桃鶯分行高喊「搶劫」，嚇壞行員。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園警分局為有效遏止強盜、搶奪等重大刑案在農曆春節期間發生，進行防搶演練提升員警與銀行金融單位重視治安維護，18日下午在桃園後站的板信銀行桃鶯分行實施防搶演練。

▲桃園警分局18日舉辦防搶演練，2名持槍劫匪衝入板信銀行桃鶯分行搶劫得手後奪門而逃，隨即被警方團團圍住，以優勢警力壓制逮捕到案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園警分局18日舉辦防搶演練，2名持槍劫匪衝入板信銀行桃鶯分行搶劫得手後奪門而逃，隨即被警方團團圍住，以優勢警力壓制逮捕到案。（圖／記者沈繼昌攝）

演練時，2名持槍劫匪共乘機車進入銀行，隨即掏出手槍高聲喝令「搶劫」，喝令行員繳出現金，否則要開槍等語，1名男行員隨即繳出現金，但卻刻意拖延，讓旁邊女行員按鈴報警，劫匪聽到警鈴聲大作，喝令拿錢劫匪趕快上車離開，才剛踏出銀行大門，隨即大批警車擋住去路，2名劫匪優勢警力壓制在地，當場人贓俱獲。

桃園警分局長黃富村指出，加強重要節日安全維護工作，警方自1月24日22時起至2月7日24時止執行防搶勤務。為確保新年假期治安平穩與有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，籲請民眾存領現金時，應結伴同行或請行員幫忙聯繫警察護鈔，發揮警民合作，共同打擊犯罪之效果。

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