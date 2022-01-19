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快訊／與妻吵架竟下車刺死路人　新店隨機殺人魔二審改判免死

▲▼新店隨機殺人案兇手王秉華，高院首度開庭審理後，多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新店隨機殺人案兇手王男。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2020年間的新店隨機殺人案，罹患精神病的王姓男子與妻子爭吵後，竟持刀自後方刺殺路邊等人的機車騎士。一審法院將他判處死刑，二審高等法院首度開庭時，王男坦承犯罪，但請求不要判處死刑，他還面對鏡頭4次鞠躬道歉，大打悲情牌！二審19日宣判，改判處他無期徒刑。

本案發生於2020年3月13日晚間，在臉書上自稱「小鄭容和」的王男，案發前與妻子在車上為了晚餐吃什麼？以及是否回娘家？發生爭執。盛怒下的王男抽出預藏的生魚片刀，打開車門就朝停在路邊的林姓騎士走去，靠近時更箭步衝刺，一刀深刺進對方背部，抽出刀刃後叼著菸緩步走回車上，似乎在對不服從的妻子示威；林姓男子則倒地死亡。王男駕車逃逸，妻子不斷哭求原諒，才讓王男報警自首。

案件經起訴後，一審法院審理時，王男獲得律師團協助，取得罹患「間歇性暴怒障礙症」的鑑定書；律師團也針對王男病史辯護，說他從小就會看到幻覺，小學時就醫多達5次，國中也吃了1年藥，後因雙親覺得影響發育停藥。不過一審法院最後仍認定王男犯案時具有辨識行為違法能力，重判死刑。

案件上訴第二審，高等法院首度開庭審理時，王男在庭上坦承犯罪，並說自己很抱歉，而律師團也主打王男的「間歇性暴怒障礙症」，希望高院不要判死。至於死者的父親非常不諒解，希望王男快點死刑定讞，還說這樣的犯罪太殘忍，如果讓王男出獄，任何人都可能被殺。開庭結束後，王男在還押途中面對記者詢問，都不回答；最後他還鞠躬4次，說：「我很抱歉。」隨後步上囚車。

▼新店隨機殺人案兇手王男，開庭後多次公開鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新店隨機殺人案兇手王秉華，高院首度開庭審理後，多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

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