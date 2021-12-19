謬信殺人能改運！死囚黃富康隨機殺房東　怕妻小傷心乾脆也追殺

▲黃富康犯下台灣首起隨機殺人案。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

2009年台灣發生了第一起隨機殺人案，失業的黃富康因為投資失利、負債百萬元，又長期忍受妻子壓力，竟扭曲日本漫畫《銃夢》中的壞蛋台詞「痛苦像流水一樣，如果留給別人，就不會痛苦了」的語意，認定殺人可以改運！在租屋網隨機抄寫死亡名單後，將房東簡添智約出殺害，並出於「善念」他還打算將妻兒也殺死，以免他們傷心難過，遭判死確定關押至今。記者塗豐駿於Podcast節目《我在案發現場》中講述當時警方還不知曉發生命案，他憑藉敏銳觀察力，才轉報員警到急診室將黃富康制伏。

「偵辦殺人案，動機可粗分為情殺、財殺、仇殺三大種類！」老刑警都是這麼教導菜鳥的，但在2009年台灣開創先例後，多了一種隨機殺人的新種類，也就此開啟了病態殺人魔的開關。從台南湯姆熊割喉案、鄭捷捷運隨機殺人案、北投文化國小割喉案、內湖小燈泡案，一直到2020年的新店殺人案都有模仿效應產生，也讓民眾擔心哪天自己可能也會成為受害者。

2009年3月9日下午1點台北市北投區克強街傳出了淒厲求救聲響，鄰居看到2名男子一前一後跑出住宅內，簡男頸部、背部遭砍傷不斷冒血倒臥在地，而跟在後面出來的另名高壯男子則故作鎮定騎車離去，鄰居通報警消到場後將簡男送醫，他指稱自己母親余女也有受傷，救護人員進到屋內一看狀況更為慘烈，母親余女已經倒臥血泊之中昏迷，緊急治療後才撿回一命。

傷者向警方證稱他們並不認識該名高壯兇手，就在警方努力追緝之際，資深社會記者塗豐駿也得知消息，並到新光醫院外採訪案情最新進展。等待時他見到一名高壯男子左手包紮、穿著白色短T走出急診室外呆坐。記者心想「這天氣怎麼會有人穿短袖？」仔細一看男子的T恤上還有斑斑血點，便請在案發現場採訪的同事確認嫌犯特徵，並轉報警方到場瞭解，男子黃富康這才在員警持槍下舉手投降，並承認犯下北投克強街的住宅砍人案。

▼房東之子遭砍奪門而出求救並趴臥在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



36歲黃富康包包內被搜出番刀、榔頭、血衣以及「死亡筆記本」等證物後，他向警方坦承早上假意要租房子，在天母殺害了房東簡添智，過程中用力過猛不慎砍傷自己左手食指，之後還打電話到死者家中，跟房東妻子佯稱約好跟房東要簽約，騙到克強街住家地址後，先到了新光醫院急診室將手指縫合，再騎車到北投追殺房東妻小，砍殺過程中動作太激烈導致縫線繃開，他只好再次回到急診室縫合，不料會被警方逮捕。

警方趕抵天母租屋處，浴室內血跡斑斑，房東簡添智陳屍在浴缸之內，浴缸中還浮著厚厚的一層血跡，簡男脖子幾乎被砍斷、面目全非，後腦勺還有被重擊的痕跡，鑑識小組還在房間內發覺到了一些慢速滴流血跡，因此推斷可能是兇手所流下的血液，後續經比對也確定是黃富康犯案後所流下。

黃富康與死者一家無冤無仇，為何如此冷血犯下此案？家住南投埔里的黃富康原本從事水電工作，早年賺了錢就拿去投資，不料被騙了600多萬元外，甚至還負債100多萬元，他認為自己老是遇到壞人被騙，生活也有諸多不順，哥哥形容黃富康說「他的想法跟普通人比較不一樣，但我們家人都不會把他當作精神異常看待」。

▼警方於案發現場採證。（圖／記者陳豐德翻攝）



直到退伍後，他在網路上認識了大陸籍妻子，不顧家人反對下執意閃婚。家人說黃富康對妻子太過順從，有時回到家會發現黃富康身上有傷，細問下才得知是夫妻衝突導致。黃富康曾說自己不會賺錢，對不起老婆，就讓老婆打也沒關係；還說「上班時人家罵我也是忍耐，有一次被打我也是忍耐，從小到大不幸遭遇多到說不完，不是一個衰字可以形容」。

直到近日沒工作後黃富康情緒更加低落，陷入痛苦深淵的他想到多年前看過的漫畫《銃夢》，並將裡面壞蛋角色馬卡克的台詞「痛苦像流水一樣，如果留給別人，就不會痛苦了」，扭曲為殺人可以改運，最後決定將房東列為下手目標，因為他認為自己這麼辛苦都賺不到錢，房東竟還能將多餘房子出租，因此覺得房東們該死。

擬定好殺人計畫的他，先上網搜尋房屋出租資料，並將士林地區一帶房東列表抄錄在日曆紙上，眾多資訊形同「死亡筆記本」，並在犯案前3天北上投靠哥哥。原本黃富康有多次起心動念想要行兇或輕生，但都沒有執行，真正讓他決定下手的最後一根稻草，則是因為他的筆記型電腦壞了，送修了3個月都沒修好，還得付6600元維修費讓他相當火大。

▼房東簡添智的電話以及姓名被列在死亡筆記本的第4位。（圖／記者陳豐德翻攝）



怒火中燒下他從名單中一一撥打房東電話，連打三通不是沒人接聽，就是房子已經出租，直到撥打至第4通房東簡添智接起了電話，雙方約定隔天早上10點在德行東路4樓租屋處看房。當日進到屋內，黃富康趁房東在介紹浴室時，拿出預藏的防狼噴霧器朝房東臉部噴灑，還稱自己是不小心的，見房東洗臉時他從背包拿出鐵槌，朝房東後腦猛擊2下，再拿出番刀猛砍數10刀，直到肚破腸流才砍罷手。

就在看完醫生後，黃富康想到自己殺害掉別人父親，他回想自己父親中風5年後身亡，當時自己喪父之痛相當強烈，他說當下自己認為「出於善意，基於負責到底，把他家的人全部殺光算了」。於是他又騎車至被害人北投住處內假意要簽約，如廁後佯稱「你們浴室屋頂漏水，我是做水電的」，將簡男妻子余女騙至浴室後持鐵鎚攻擊，拿出番刀要砍殺時余女高聲呼救，黃富康又接連砍向想救人的兒子，好在余女捨命抱住黃男才讓兒子逃脫報警。

開庭時黃富康曾嗆法警「等我放出來，你們這些人就知道死了！」法官調閱黃男就診紀錄確認，發現他只有因失眠問題看診，經台大醫院精神鑑定後，認為黃富康疑似是潛伏型思覺失調症，約在五年前父親生病後，思考變得僵化固執且衝動，判斷力下降，導致婚姻及投資失敗後展生情緒低落，並伴隨著疑似幻聽症狀。

▼黃富康看了漫畫《銃夢》後扭曲語意，認為殺人可以改運。（圖／翻攝自網路）



但醫師也認為殺害房東此情節是經過邏輯思考，且具有計畫性及自我控制性，因此法官認定犯案時黃富康有完整行為能力，雖然他坦承殺害房東時有符合自首要件，但是因預料到自己無法脫身才吐露，因此法官認定無減刑必要，加上黃富康犯後不具悔意、造成社會嚴重動盪，最終判他死刑確定，至今仍未槍決。

真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》 找來破案關鍵記者塗豐駿以及鑑識專家阿善師陳述偵辦經過，並提及黃富康案宛如一個開關，開啟了台灣10多年來的多起隨機殺人案，這類無差別行兇案件具有高度的模仿效應；其中塗豐駿記者還指出，甚至有房仲為了情人，冷血刺殺情敵還裝作自己有精神疾病，高喊「刀子是上天給我的禮物，要我去殺人」，起初他與警方信以為真，不料……

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▼黃富康判死至今仍未伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）



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