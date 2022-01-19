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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

楊貴智／老闆可以不發年終獎金嗎

▲長榮海運旗下長信輪為12,000 TEU級貨櫃輪，現在配置於長榮海運的遠東-美國東岸航線。（圖／長榮提供）

▲老闆可以不發年終獎金嗎？法院認為，雇主沒有發放年終獎金的義務，年終獎金偏向「勉勵恩惠」性質。（圖／長榮提供）

長榮海運前些日子發放年終獎金，不少員工今年爽領40個月，引爆市場話題。據新聞報導，長榮海運這次是以底薪來計算年終，但底薪其實不低，新進員工平均月薪四萬餘元，以這次較低的35個月水準計算，年終可領到近150萬元，光這一點就已羨煞還在領兩萬多薪水的新鮮人。

那麼問題來了：老闆不發年終獎金會違法嗎？

先說答案：視情況而定。這個答案有說跟沒說一樣，不過實情是：跟年終獎金有關的規定有點複雜，所以我們要先了解一些基本知識。

《勞基法》有規定要發，違反卻無處罰

《勞動基準法》（以下簡稱《勞基法》）第 29 條規定：「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利。」

從本條文字來看，既然雇主在有賺錢的情況下，法律是規定「應」給與獎金或分配紅利，那雇主不發年終獎金，似乎就會違反這一條的規定。

但如果仔細檢查《勞基法》，會發現針對違反《勞基法》第 29 條的狀況，本法卻未設定任何罰則。換句話說，雇主即使違反本條規定，沒有發放年終獎金，勞工局也無法處罰雇主；因此這一條實際上沒有任何拘束力，有如無牙齒的老虎。

一般情況下，雇主沒有發放年終義務

在多數情況下，法院也幾乎認為雇主沒有發放年終獎金的義務。法院向來認為，公司發放年終獎金的目的，是公司為了獎勵員工過去一年的努力及激勵未來業績，因此年終獎金偏向「勉勵恩惠」的性質，與勞工與雇主間約定的工資不同。

簡單來說，工資是依據勞動契約的約定，雇主有發放的法律義務，金額、發放日等事項都規定明確，雇主一旦違反約定，就是違約。

但年終獎金的性質比較特殊，發放的獎金金額也每年不同，且金額多寡會考量每年度的營運狀況，並非全部依據勞工貢獻度。台灣法院即把年終獎金這類給付，歸類為「恩惠性給予」──換句話說，發放年終獎金是雇主的恩惠，雇主如果不給，既不違約，也不違法，勞工更不能上法院請求。

契約明訂的年終獎金一定要發

不過，在一個特殊前提下，雇主則有發放年終獎金的義務，違反的話，勞工就可以請求。那就是，雇主與勞工如果在勞動契約內，明確約定年終獎金發放的條件或金額，例如保障年終獎金3個月、保障年薪15個月，或是業績達到一定門檻給予某數字的獎金等文字。因為前述這樣書寫，年終獎金就已正式成為契約文字的約定，雇主就有發放年終獎金的義務；不發年終獎金就是違約，勞工就可以向雇主請求發給年終獎金！

如同〈40個月的年終獎金，誰說了算？〉一文中所說，年終獎金常被拿來當作比較不同公司間營運能力、員工待遇的標準，但畢竟每家公司的體質、經營策略本就有所差異，並不能一概而論。像是此波引發另一番討論的陽明海運，依照陽明海運的公司章程第18條，「本公司年度如有獲利，應提撥1％～5％為員工酬勞」，雖然訂有上限，但其實最低成數甚至比長榮海運還要高呢。

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