柯文哲稱台北通怎麼管理「再來想想看」　苗博雅四點質疑：本末倒置！

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲17日表示，若中央同意台北通App可介接中央健保資料庫，就啟用北市疫苗護照，但使用與管理方法「再想想看」。對此，北市議員苗博雅提出四點質疑，並表示，台北通還沒想好管理方式，也沒有打算推出疫苗行動限制，「現在就要跟中央串接疫苗資料，是要幹嘛？」

苗博雅表示，台北通的功能與目的還不明確，就要先拿資料，本末倒置：柯文哲17日說：系統先建立起來，怎麼管理「再來想想看」。這就是「本末倒置」。苗指出，健康個資屬於敏感個資，政府要蒐集，應該要先有政策目的、先有管理方式，再來談怎麼拿資料。

苗博雅表示，沒打兩劑疫苗，臺北市要禁止內用、禁止出入公共場所、政府機關、醫療院所、搭大眾運輸、進入運動場館嗎？目前都沒有。健康存摺是人民的敏感個資，「還沒想好管理方式，還沒有打算推出疫苗行動限制，現在就要跟中央串接疫苗資料，是要幹嘛？」

苗博雅指出，台北通個資保障規範不完備，先上車還沒補票，還要再搭下一趟車：我一再強調，政府要蒐集人民個資，正確的順序應該是「先建立資料處理、利用、隱私保障制度，再開始蒐集」。

對於北市資訊局的做法，苗博雅表示，柯文哲在個資處理經常陷入「先拿資料，後建立制度」的錯誤。台北通已經蒐集一堆資料，但個資管理制度，目前還是東缺西漏。柯文哲不承認問題存在，且負責台北通業務的高層官員，對於個資法幾乎沒有認識。

苗博雅指出，自己引用法律系副教授的研究結論，質詢如何處理台北通不符個資法的問題時，柯文哲竟回覆「我也是法律專家」。還有資訊局高層官員，在備詢時說出「性別不是個資法保障的個資」。

苗博雅表示，柯文哲的數位資訊政策，一向有「嚴以律人、寬以待己」的雙重標準。中央的五倍券系統塞車，柯文哲說「有夠漏氣，立法院要把它毒打一頓」；台北通塞車當機，柯文哲竟然瞎扯「代表台北通太成功」、「全世界晶片缺貨」台北通要蒐集的個資越來越多，市民對於台北通的個資疑慮也越來越多。而市府對台北通「絕對沒錯、絕不改過」的態度，令人擔憂。

指揮中心18日宣布，符合國際規範的數位疫苗證明，即將開放全國使用。苗博雅指出，台北通疫苗證明，可能又淪為口罩販賣機翻版：中央在2021年底，為有出國需求的民眾推出「疫苗接種數位證明」。為了取得歐盟認證，中央的數位疫苗證明，資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等，都依照歐盟標準。

苗博雅表示，個人資料保護也完全依據歐盟一般資料保護規範（GDPR），以「最小使用、自行攜帶、可被遺忘」等原則，符合可被遺忘的個資保護，政府也不會知道你去過哪裡。中央的數位疫苗證明，去年底已順利取得歐盟認可，至今有超過三萬民眾申請使用。

指揮中心18日宣布，近期將開放全國民眾申請在國內使用。苗博雅指出，過去北市府自行推出口罩販賣機，自信能打敗全國通用的超商口罩實名制。結果遭到滑鐵盧。這次柯文哲要動用資訊局人力、物力，打造台北通疫苗證明，「中央的疫苗證明獲得歐盟認證，可全國通用，台北通能更好用？還是又一次虛耗資源？」

苗博雅批評，強迫推銷台北通已引發民怨：台北通不受歡迎，市府經常用「公共服務同捆包，強迫中獎」的方式推銷。例如：市圖借書證一定要同步申請台北通，不辦台北通帳號，就不給借書；市立親子館限定只能用台北通預約，以前只要打電話或現場登記，現在想帶小孩去玩，必須先辦台北通。

苗博雅表示，北流進場看表演，一定要先下載台北通APP申請帳號才能入場；外縣市公務員、外部專家學者、里長、議員助理、市民參加市府開會，簽到只能用台北通；市府機關專家具領會議出席費，要用台北通，如此種種強迫推銷的作為，「實屬擾民，已引發大量民怨。包括我在內，許多議員都不斷接到投訴。」

苗博雅指出，在12／23財建委員會，已正式提出111年度臺北市政府總預算綜合決議案：「台北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身份識別）為唯一申請管道。」並獲得財建委員會修改文字後通過。現在進入政黨協商，「我的決議若通過，相信可以大幅改善強迫推銷台北通的問題。」