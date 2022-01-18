　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱台北通怎麼管理「再來想想看」　苗博雅四點質疑：本末倒置！

▲市議員苗博雅質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲17日表示，若中央同意台北通App可介接中央健保資料庫，就啟用北市疫苗護照，但使用與管理方法「再想想看」。對此，北市議員苗博雅提出四點質疑，並表示，台北通還沒想好管理方式，也沒有打算推出疫苗行動限制，「現在就要跟中央串接疫苗資料，是要幹嘛？」

苗博雅表示，台北通的功能與目的還不明確，就要先拿資料，本末倒置：柯文哲17日說：系統先建立起來，怎麼管理「再來想想看」。這就是「本末倒置」。苗指出，健康個資屬於敏感個資，政府要蒐集，應該要先有政策目的、先有管理方式，再來談怎麼拿資料。

苗博雅表示，沒打兩劑疫苗，臺北市要禁止內用、禁止出入公共場所、政府機關、醫療院所、搭大眾運輸、進入運動場館嗎？目前都沒有。健康存摺是人民的敏感個資，「還沒想好管理方式，還沒有打算推出疫苗行動限制，現在就要跟中央串接疫苗資料，是要幹嘛？」

苗博雅指出，台北通個資保障規範不完備，先上車還沒補票，還要再搭下一趟車：我一再強調，政府要蒐集人民個資，正確的順序應該是「先建立資料處理、利用、隱私保障制度，再開始蒐集」。

對於北市資訊局的做法，苗博雅表示，柯文哲在個資處理經常陷入「先拿資料，後建立制度」的錯誤。台北通已經蒐集一堆資料，但個資管理制度，目前還是東缺西漏。柯文哲不承認問題存在，且負責台北通業務的高層官員，對於個資法幾乎沒有認識。

苗博雅指出，自己引用法律系副教授的研究結論，質詢如何處理台北通不符個資法的問題時，柯文哲竟回覆「我也是法律專家」。還有資訊局高層官員，在備詢時說出「性別不是個資法保障的個資」。

苗博雅表示，柯文哲的數位資訊政策，一向有「嚴以律人、寬以待己」的雙重標準。中央的五倍券系統塞車，柯文哲說「有夠漏氣，立法院要把它毒打一頓」；台北通塞車當機，柯文哲竟然瞎扯「代表台北通太成功」、「全世界晶片缺貨」台北通要蒐集的個資越來越多，市民對於台北通的個資疑慮也越來越多。而市府對台北通「絕對沒錯、絕不改過」的態度，令人擔憂。

指揮中心18日宣布，符合國際規範的數位疫苗證明，即將開放全國使用。苗博雅指出，台北通疫苗證明，可能又淪為口罩販賣機翻版：中央在2021年底，為有出國需求的民眾推出「疫苗接種數位證明」。為了取得歐盟認證，中央的數位疫苗證明，資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等，都依照歐盟標準。

苗博雅表示，個人資料保護也完全依據歐盟一般資料保護規範（GDPR），以「最小使用、自行攜帶、可被遺忘」等原則，符合可被遺忘的個資保護，政府也不會知道你去過哪裡。中央的數位疫苗證明，去年底已順利取得歐盟認可，至今有超過三萬民眾申請使用。

指揮中心18日宣布，近期將開放全國民眾申請在國內使用。苗博雅指出，過去北市府自行推出口罩販賣機，自信能打敗全國通用的超商口罩實名制。結果遭到滑鐵盧。這次柯文哲要動用資訊局人力、物力，打造台北通疫苗證明，「中央的疫苗證明獲得歐盟認證，可全國通用，台北通能更好用？還是又一次虛耗資源？」

苗博雅批評，強迫推銷台北通已引發民怨：台北通不受歡迎，市府經常用「公共服務同捆包，強迫中獎」的方式推銷。例如：市圖借書證一定要同步申請台北通，不辦台北通帳號，就不給借書；市立親子館限定只能用台北通預約，以前只要打電話或現場登記，現在想帶小孩去玩，必須先辦台北通。

苗博雅表示，北流進場看表演，一定要先下載台北通APP申請帳號才能入場；外縣市公務員、外部專家學者、里長、議員助理、市民參加市府開會，簽到只能用台北通；市府機關專家具領會議出席費，要用台北通，如此種種強迫推銷的作為，「實屬擾民，已引發大量民怨。包括我在內，許多議員都不斷接到投訴。」

苗博雅指出，在12／23財建委員會，已正式提出111年度臺北市政府總預算綜合決議案：「台北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身份識別）為唯一申請管道。」並獲得財建委員會修改文字後通過。現在進入政黨協商，「我的決議若通過，相信可以大幅改善強迫推銷台北通的問題。」

ET快訊
快訊／東安國小女童確診！Ct值曝光
賓士女「無煞車」撞飛騎士　下車先開「後車廂」網傻眼
快訊／東安國小學生染疫！指揮中心證實去西堤「陰轉陽」確診
聖結石2022第1週「用NFT賺進上千萬」！　曝未來1年預測
打工男「爽中3145萬」翻身！6年後花光獎金　超慘現況曝
AV導演打臉青青「靠抖音月收百萬」　點1關鍵：根本拿不到錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲稱台北通怎麼管理「再來想想看」　苗博雅四點質疑：本末倒置！

藍營在野首例！黃裕鈞代表朱立倫　受邀華府智庫演說

陳佩琪與柯文哲渡過「珍珠婚」　霸氣挺尪：有人想黑財產交給我來

公然威脅立法院？ 國民黨爆華視總經理莊豐嘉威脅「不撤案就修理」

周春米拚屏東縣長初選　掛「民進黨大咖看板」訴求團結共好

18歲公民權修憲須12位藍委出席才能成案　林俊憲：全國都等著看

放心過好年！政院出手穩定物價　春節期間汽柴油只跌不漲

北市擴大採檢！桃機防疫員、亞東護理師接觸者　923人PCR陰性

遷戶口參選高雄三民區議員！張博洋：不管怎樣都要拼出席次

蔡政府2招展現加入CPTPP決心　處理日本食品禁令、推氫能取代核能

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

2千萬買套房！寧要東區一張床　不要鄉下一間房

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

柯文哲稱台北通怎麼管理「再來想想看」　苗博雅四點質疑：本末倒置！

藍營在野首例！黃裕鈞代表朱立倫　受邀華府智庫演說

陳佩琪與柯文哲渡過「珍珠婚」　霸氣挺尪：有人想黑財產交給我來

公然威脅立法院？ 國民黨爆華視總經理莊豐嘉威脅「不撤案就修理」

周春米拚屏東縣長初選　掛「民進黨大咖看板」訴求團結共好

18歲公民權修憲須12位藍委出席才能成案　林俊憲：全國都等著看

放心過好年！政院出手穩定物價　春節期間汽柴油只跌不漲

北市擴大採檢！桃機防疫員、亞東護理師接觸者　923人PCR陰性

遷戶口參選高雄三民區議員！張博洋：不管怎樣都要拼出席次

蔡政府2招展現加入CPTPP決心　處理日本食品禁令、推氫能取代核能

女大生遭騷擾「拍裸照給我看」！一招切換身份嚇壞他：阿姨對不起

東安國小童確診！Ct值曝光 　與貨車司機6人聚餐已2染疫

北市進出口公會馬祖敬軍團一行23人　慰勉駐軍不畏辛勞

柯文哲稱台北通怎麼管理「再來想想看」　苗博雅四點質疑：本末倒置！

南韓美女醫師教「3種正確濕敷法」　能密集補水、對閉口也有用

咬爆垃圾桶！主人氣到「抓牠手手」自己收拾　網讚：身教不如言教

藍營在野首例！黃裕鈞代表朱立倫　受邀華府智庫演說

陳佩琪與柯文哲渡過「珍珠婚」　霸氣挺尪：有人想黑財產交給我來

SWAG女神獻超火辣春聯！最狂新年企劃正式開跑

東安國小學生染疫！指揮中心證實：1／9和媽媽去西堤「陰轉陽」確診

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

方芳統戰這點最可怕　鄉民女神怒批：封建奴才

1女兵劈5男！拉法葉艦變愛之船？　在已婚男房被長輩撞見才抖出

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

快訊／與亞東確診護理師足跡重疊！　北市5國小811人採檢陰性

20期開放3小時28萬人預約　莫德納最熱門

快訊／護理師「打三劑」仍中鏢　亞東醫院：目前無法判斷傳播鏈

北市擴大採檢923人PCR陰性

方芳求中打台2巴掌　劉仕傑：恬不知恥

快訊／北市急發400封細胞簡訊

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

北市疫苗護照「綠黃紅」三燈號管制　擬本周四上路

快訊／亞東醫院普篩5千人　侯友宜：目前為止都是陰性

2周暴增113例本土確診　蘇貞昌：還在控制範圍內

尋獲失事F-16V戰機黑盒子！　空軍司令部：送鑑定釐清肇事原因

更多熱門

相關新聞

陳佩琪與柯文哲渡過「珍珠婚」　霸氣挺尪：有人想黑財產交給我來

陳佩琪與柯文哲渡過「珍珠婚」　霸氣挺尪：有人想黑財產交給我來

台北市長夫人陳佩琪今（18）日在臉書透露，上周和先生柯文哲渡過30周年的紀念日，也就是所謂的「珍珠婚」 ，應該是把對方當珍珠一樣珍惜才會這樣稱呼，並用一張「背靠背」的照片形容彼此的目前的狀況，更霸氣喊若有人想黑我們家的財產，「這種事情就交給我來吧！」

柯文哲昔稱「把日本核食放公投是弱智」：若禁止那該禁止去旅遊

柯文哲昔稱「把日本核食放公投是弱智」：若禁止那該禁止去旅遊

若中央同意　北市將在2區推疫苗通行證

若中央同意　北市將在2區推疫苗通行證

每4分20秒就1人罹癌　台灣年輕病友協會盼推「癌症藥品基金」

每4分20秒就1人罹癌　台灣年輕病友協會盼推「癌症藥品基金」

黃珊珊喊疫苗護照勢在必行　「搭配台北通可讓產業一定程度開放」

黃珊珊喊疫苗護照勢在必行　「搭配台北通可讓產業一定程度開放」

關鍵字：

柯文哲苗博雅台北通疫苗護照健保

讀者迴響

熱門新聞

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

ØZI經紀人回應了！

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

拒道歉ØZI！Keanna認犯3大錯誤

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

青青遭爆料疑賣淫「被人包了」！

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面