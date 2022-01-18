柯文哲昔稱「把日本核食放公投是弱智」：若禁止那該禁止去旅遊

▲民眾黨主席柯文哲昔日接受專訪時，稱把日本核食進口議題放入公投，根本是弱智。（圖／三立新聞網94要客訴節目）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團要杯葛日本福島五縣食品進口，甚至主張再提公投，民進黨資深幕僚18日除重提前總統馬英九在任時，就已規劃開放一事外，也提到民眾黨主席柯文哲2019年上網路節目時，直言把日本核食議題，放入公投根本是「弱智」。

馬英九在2016年卸任前，接受媒體專訪時，就針對日本福島核災五縣的食品進口，肯定日方「在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理。」

馬英九當時說，想要跟國際打交道，還是要站住一個「理」字，他建議當時即將接任的蔡英文政府，「不應該刁難我們日本朋友」。

此外，柯文哲在2019年4月3日，上網路節目專訪時，也談及日本核災區食品開放的議題，他在節目中直言，台灣有什麼理由，用跟美國、歐盟不一樣的標準，美國、歐盟可以進口，只是進口要符合多少條件。

柯文哲說，台灣是不分青紅皂白不准進口，如果那裡不能進口，認為是重災區，那台灣政府應該要禁止台灣人去旅遊，因為在那邊吃的每一餐，都是核災區食品，「這叫弱智」。

「怎麼會讓那題目上公投，表示我們是弱智國家。」柯文哲說，完全沒有科學，這條不應該上公投，這是科學題目。

對於國際間在日本食品上的態度，民進黨幕僚說，截至去年底，全世界對於日本食品仍有部分限制的國家，包括阿聯、以色列、新加坡、歐盟以及美國等，皆已全面開放，目前申請要參與CPTPP的英國，也進入全面開放的準備期。

對於日本食品的議題，民進黨幕僚表示，「反美豬」公投讓國民黨跟華府互信流失，經濟藍也在投票時倒戈；他說，台灣社會現在對於參與國際經貿組織有很高的期待，國民黨還想要阻止台灣以國際標準，決定日本食品進口與否。