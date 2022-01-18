陳佩琪與柯文哲渡過「珍珠婚」　霸氣挺尪：有人想黑財產交給我來

▲陳佩琪上週與柯文哲渡過30周年「珍珠婚」。（資料照／翻攝陳佩琪臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長夫人陳佩琪今（18）日在臉書透露，上周和先生柯文哲渡過30周年的紀念日，也就是所謂的「珍珠婚」 ，應該是把對方當珍珠一樣珍惜才會這樣稱呼，並用一張「背靠背」的照片形容彼此的目前的狀況，更霸氣喊若有人想黑我們家的財產，「這種事情就交給我來吧！」

陳佩琪說，有次在臉書寫到「選舉要贏，要有媒體、名嘴、側翼、網紅」，等柯文哲回家後跟他說：「 你什麼都沒有， 是要跟人家選什麼啊？」結果先生竟一臉甜蜜地說：「我知道啊 ，但…哼哼， 我有佩琪的臉書呢…」

陳佩琪表示，先生是故意哄她開心，其實一個人的臉書就算再多粉絲，每篇就算萬人按讚，但對比媒體24小時狂轟一個人的打法，想當然再高的民調也會被打趴下去，所以告訴先生，「你呀柯文哲，2023到2024就夠你受的啦」，先生對此也很認同啊！

陳佩琪用一張與柯文哲背靠背的照片形容現況，「背靠背，把身後的敵人交給對方，讓自己可以一心一意地專心對付眼前…」，能幫的就是這種，過去30年我們買房、付貸款，薪水收入明細等等，都收的好好的，若有人想黑我們家的財產，「這種事情就交給我來吧！」

陳佩琪有感而發的說，身為彼此之間最信任的夫妻，令人感動的地方也不過如此了吧。