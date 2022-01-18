孕婦搭公車「破水」分娩　見證孩子出生一刻！全車感動歡呼影片曝

eu amo meu país Rio de Janeiro pic.twitter.com/atF8szlASD — Rene Silva (@eurenesilva) January 11, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西第二大城里約熱內盧一名孕婦在搭乘公車時，羊水胎膜突然破裂，她在女乘客的幫助下直接在車上分娩。與此同時，司機不惜闖紅燈也要加快速度趕往醫院，所幸，孩子很快就生出來了，醫護人員立即把孩子接進醫院照護。滿車乘客不禁感動地鼓掌歡呼，並紛紛向這名媽媽道賀。

▲巴西一名孕婦在公車上順利產子，全車乘客感動歡呼。（圖／翻攝自推特／Diego Sangermano）

綜合《紐約郵報》、《印度斯坦時報》報導，里約熱內盧日前一名臨盆孕婦搭公車時突然胎膜破裂。目擊的男性乘客表示，「我在傍晚6時20分搭上車，那名孕婦已經在車上，她握著扶手說自己不想坐下來，因為自己非常痛，感覺已經破水。」一名女乘客立刻協助她把褲子脫下來，試圖在車上生產，其他乘客也盡其所能地幫忙。

公車司機立刻改道，直奔附近的羅查法里亞醫院（Rocha Faria Hospital），為了加快速度還不惜闖紅燈，一抵達醫院後有乘客迅速下車，跑進醫院尋求協助。所幸，生產過程很順利，孩子很快就平安地生了下來。影片中可以看到，一名醫護人員接過新生兒，準備走下公車，所有乘客見證這一幕都不禁鼓掌歡呼，而這名婦女下車時不斷向乘客道歉，深怕耽誤了大家的行程。

▲孕婦下車前愧疚地向乘客們道歉。

不過，乘客都不在意這點，反而紛紛開心地向她說恭喜。一名乘客表示，「這太令人振奮了，美好的場景，大家都伸出援手，雖然我們是遲到了一點，但一切都是有正當理由的。」巴西網友補充，根據衛生部門的說法，這對母子身體均安，正在醫院休養中。目前這則影片在推特上已突破168萬次點閱數，在IG的貼文也累計7萬名用戶按讚，有人感動地留言稱，「這是人性最好的一面」。

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