常被產婦要求「開假診斷書」！台大仁醫見禾馨案嘆：我一律拒絕

▲禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

禾馨醫療集團日前遭檢舉，開立不實的「胎位不正」證明，協助詐領商業保險理賠，約300名產婦順利獲得非自願剖腹理賠，合計至少3千萬元，禾馨因此遭台北地檢署偵辦，營運長林思宏被以500萬元交保。對此，台大婦產科醫師施景中就指出，自己也曾被孕婦要求，希望依她們的保險業務指示開診斷書，「我一律拒絕」。

施景中15日深夜在臉書發文，說他看到婦產科前輩寫了篇診斷書問題的文，也因為見到昔日同事遭約談，讓他覺得很傷心，「坦白說，許多保險業務員也參與了一部份。」他碰過太多「前胎剖腹」或「自費剖腹」的孕婦，聽從保險業務員的指示，希望他照要求來開診斷書。

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▲禾馨剖腹產醫療費用單據曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

甚至許多業務員還會加上一句，「妳去跟妳醫師說，台大的病歷不會被調查啦！」對這樣的事情，施景中說自己「一律拒絕」，「為什麼要我開假診斷書，只為了幫你的客戶？」同時，他也會要求產婦提供業務員姓名，「唆使保險人開立不實的診斷書，觸犯了法律。我聲明我一定會去檢舉，孕婦們就不再堅持了。」

他也看過別的孕婦先生在護理站大發脾氣、吼叫，還在病房的書記前拍桌怒罵，「是你們醫師叫我們要開刀，現在為什麼又不願意開診斷書？」施景中就說，醫師不是不願意開診斷書，「只是寫出來的事實，保險公司大都不會付。」

不過，施景中也承認，該位孕婦先生說的也沒錯，醫師不願意照要求開診斷書，因為診斷書是法律文件，「前胎剖腹，此胎自然生產，會有千分之六的子宮破裂機會，因此健保願意支付再次剖腹生產的費用。」最後，他也直呼，照實開診斷書，商業保險若不願給付，那不是醫師的問題，「要拍桌請去跟保險公司拍，找醫師或書記出氣，那是找錯人了。」