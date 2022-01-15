他1年「甩肉近30kg」秒變人生勝利組！爽擁嬌妻　還有8辣妹搶著嫁

▲亞瑟減重成功後，和第一任妻子結婚，之後又一次娶回8位辣妹。（圖／翻攝推特@OzielIrineu）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）在一年內減重63磅（約28.5公斤）後，翻身成為「人生勝利組」，不僅成為當紅模特兒，還娶回嬌妻盧瓦娜（Luana Kazaki）。他與老婆商量後，近日一次娶回另外8位太太，每一位都外型亮眼、身材火辣。

▲亞瑟表示，此舉是為了抗議一夫一妻制，宣揚戀愛自由。（圖／翻攝Instagram@kazakipb、arthurourso）



綜合外媒報導，一行人在聖保羅某教堂舉行集體婚禮，躍上全國新聞版面。亞瑟表示，他經過正宮同意後，才迎娶另外8名辣妹，而此舉是為了宣揚戀愛自由、抗議一夫一妻制，但也坦言，「如果我的贅肉還在，就不會有這場婚禮了。」

亞瑟以前完全不忌口，常常宅在家裡，卻逐漸對外表感到自卑，甚至陷入憂鬱。他在一場派對上被狠狠拒絕，終於下定決心，「我把被拒絕的憤怒，化為改變人生的動力。」

▲亞瑟與第一任妻子盧瓦娜2021年結婚，此後經常引發話題。（圖／翻攝Instagram@kazakipb、arthurourso）



亞瑟每周一到六進行高強度運動，只有禮拜天休息，飲食方面「不吃含有鹽巴、糖或者脂肪的食物。在運動前，也不吃義大利麵或全榖食物。」他認為，減重成功後，生活變得順遂許多，「現在，我能按照自己夢想中的模樣穿搭，獲得女人的稱讚，還有很多人跟我調情。」

此前，亞瑟與盧瓦娜就數度引爆話題，他們去年結婚後，前往法國海濱小鎮愛德角（Cap D 'Adge）裸體蜜月，還曾在公開場所上演SM劇碼。

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